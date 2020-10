Muere en Ibiza José Padilla, "el Padrino del 'chill out'" y DJ en El café del Mar

IBIZA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El DJ y productor musical José Padilla, creador del sonido 'chill out', ha fallecido en Ibiza, víctima de un cáncer a la edad de 64 años.

Según han comunicado en sus redes sociales amigos y familiares, Padilla falleció el pasado domingo por la noche en el Hospital Can Misses de Ibiza. En el mensaje, su familia y amigos han agradecido el apoyo y las donaciones recibidas en los últimos meses tras conocerse que el conocido Dj estaba enfermo.

"Hola Amigos... con infinita tristeza os comunicamos la noticia que José Padilla falleció en paz mientras dormía este Domingo en su querida isla de Ibiza. Su familia y amigos queremos dar las gracias a todo el mundo que apoyó con mensajes y donaciones para ayudar a hacer un poco más fáciles sus últimos meses, y a todo el stuff en el hospital Can Misses cuidando de él hasta el final", escribieron en Facebook en un mensaje de agradecimiento y despedida en el que destacaron que "la maravillosa música de José Padilla estará con nosotros para siempre".

Residente en la Isla desde hace décadas, se hizo mundialmente conocido con los trabajos recopilatorios de Café del Mar, vendiendo más de cinco millones de copias en todo el mundo. Lcuenta oficial del café también quiso recordar la figura de Padilla, a quien calificaron como "el Padrino del chill out".

José Padilla chilled a generation of clubbers and his art touched the lives of millions. He will always be remembered as the Godfather of Chillout, creator of Café del Mar compilations, and true Ibiza Legend. 🌅 pic.twitter.com/KRtMluYkQv