Morten Harket, la voz de A-Ha, revela que padece Párkinson y no sabe si volverá a cantar

MADRID, 4 Jun. (CulturaOcio) -

El cantante noruego Morten Harket, conocido mundialmente por ser la voz de A-Ha y por el icónico éxito Take on Me, ha revelado públicamente que padece la enfermedad de Parkinson. En una reciente entrevista, el vocalista ha contado cómo afronta la patología, además de confesar que no sabe si podrá volver a cantar.

Harket, de 65 años, explicó en la entrevista, publicada en la página web del grupo, que se ha sometido a dos cirugías cerebrales en la prestigiosa Clínica Mayo como parte de un tratamiento avanzado llamado estimulación cerebral profunda (DBS).

Este procedimiento, realizado en dos etapas -la primera en junio de 2024 y la segunda seis meses después- ha permitido mitigar algunos de los síntomas de la enfermedad. "Me molestaba pensar que mi enfermedad se hiciera pública. A la larga, me molesta más tener que proteger algo estrictamente privado tratándolo como un secreto", declaró.

"Una parte de mí quería revelarlo", dijo Harket, señalando que "reconocer el diagnóstico no fue un problema para mí; es mi necesidad de paz y tranquilidad para trabajar lo que me ha estado frenando. Estoy haciendo todo lo posible para evitar que todo mi sistema se deteriore. Es difícil encontrar el equilibrio entre tomar la medicación y controlar sus efectos secundarios".

El cantante ha relatado también que la enfermedad ha afectado a su capacidad vocal. "El problema con mi voz es una de las muchas razones por las que hay incertidumbre sobre mi futuro creativo", señaló. Aunque aclaró que puede llevar una vida relativamente funcional gracias al tratamiento y la medicación, admite que ha perdido el deseo de cantar.

"No tengo ganas de cantar, y eso es una señal. Soy de mente abierta en cuanto a lo que creo que funciona; no espero alcanzar un control técnico completo. La pregunta es si puedo expresarme con mi voz. Tal como están las cosas ahora, eso es imposible. Pero no sé si podré lograrlo en el futuro", esgrimió.

El vocalista expresó cierta inquietud ante la posible respuesta de los fans a su diagnóstico. "Voy a recibir muchísimos mensajes sobre qué hacer y cómo afrontarlo. Muchas sugerencias de curas y demás, todo de gente bienintencionada. Sé que hay muchas opiniones y teorías alternativas, pero necesito escuchar a los profesionales que tengo a mi disposición, que se encargan de esto conmigo y por mí, y que siguen de cerca los avances en muchas áreas de investigación que se están llevando a cabo actualmente. No podré procesar nada más", declaró.

Al preguntarle qué le gustaría decirles ahora a los fans de A-Ha, Harket respondió: "No os preocupéis por mí. Descubrid quiénes queréis ser; un proceso que puede renovarse cada día. Sed buenos servidores de la naturaleza, la base misma de nuestra existencia, y cuidad el medio ambiente mientras aún sea posible. Dedicad vuestra energía y esfuerzo a abordar problemas reales, y sabed que estoy siendo atendido".