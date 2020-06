Metallica monta un torneo de eliminatorias para que los fans voten por su mejor canción

MADRID, 29 May. (CulturaOcio) -

Metallica ha montado un torneo para que sus fans voten por su mejor canción. El formato es de eliminatorias con 64 canciones participantes.

Con el nombre de #SomeKindofBracket, el torneo está ya en marcha y puede votar cualquiera a través de las cuentas de Facebook e Instagram (stories) de la banda californiana.

"Es el momento para que tus canciones favoritas de Metallica compitan cara a cara en #SomeKindofBracket. Vota en los emparejamientos diarios hasta que coronemos al campeón", explica el grupo.

La competición ya está en marcha y se puede votar por 'Through the never' vs 'Motorbreath', 'Enter sandman' vs 'Confusion', 'Leper Messiah' vs 'Whiplash' y 'Blackened' vs 'The God that failed'.