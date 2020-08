Metallica lanza un nuevo adelanto de S&M2: Moth Into Flame

MADRID, 5 Ago. (CulturaOcio) -

Metallica ha lanzado 'Moth Into Flame', un nuevo adelanto de 'S&M2', el álbum en directo que ha grabado junto con la Sinfónica de San Francisco. Se trata de un aperitivo más de lo que esperan los fans para el 28 de agosto, fecha en la que saldrá el álbum en multitud de formatos.

Los conciertos 'S&M2' fueron los últimos en los que los miembros de Metallica tocaron juntos. El resto de sus actuaciones, para el otoño del año pasado, se pospusieron cuando James Hetfield entró en rehabilitación y todos los planes de la gira de 2020 han sido también pospuestos debido a la pandemia del coronavirus.

Se trata del tercer adelanto del álbum en directo. Cuando Metallica anunció este nuevo lanzamiento, lo acompañaron con vídeos de 'Nothing Else Matters' y 'All Within My Hands', que están disponibles en su canal oficial de YouTube, junto con el tráiler del disco.

El bajista Robert Trujillo declaró recientemente que la banda está trabajando en nueva música durante a cuarentena. Estos comentarios vinieron después de que Lars Ulrich dijese que el grupo comenzaría a componer nuevos temas si el confinamiento se prolongaba.

El álbum estará disponible en distintos tipos de formato que abarcan desde el disco digital en todas las plataformas de streaming, a 4 LPs de vinilo, 2 CDs, versiones en DVD y Blu-ray y una edición limitad de Caja Deluxe que incluye los 4 LPs en vinilo en color más los 2 CDs, el Blu-ray y partituras musicales, púas de guitarra, un cartel y más sorpresas.

De hecho, en Metallica.com hay disponible una exclusiva edición limitada de 500 copias de la Box Súper Deluxe, con partituras usadas por la Orquesta Sinfónica de San Francisco durante los conciertos, que están firmadas de puño y letra por los cuatro miembros de la banda (además de todo el resto del contenido de la Caja Deluxe).