Metallica comparte en Youtube el concierto completo del 20 aniversario de Master Of Puppets de 2006 en Berlín

MADRID, 21 Jul. (CulturaOcio) - -

Como la mayoría de grupos musicales a raíz de la pandemia de coronavirus, Metallica también está en stand by. Pero eso no significa que se hayan olvidado de sus fans. Como parte de la iniciativa #MetallicaMondays, el grupo está publicando en Facebook y YouTube algunos de sus directos más emblemáticos. Ésta semana toca el concierto de 20 aniversario de Master Of Puppets.

Considerado por muchos el mejor disco de toda su carrera, Master Of Puppets es uno de los discos más vendidos de la historia. El concierto del 20 aniversario en cuestión se celebró el 6 de junio de 2006 en Berlín, y en su setlist se incluyen todos los temas del álbum en orden, de delante hacia atrás, con algunas sorpresas especiales.

"Mientras todos hacemos nuestra parte y nos quedamos en casa, no podemos disfrutar de la música en directo. Entonces, ¿qué tal si volvemos a sumergirnos en algunos de nuestros shows favoritos a una distancia socialmente responsable?", explica el anuncio de #MetallicaMondays.

"No queremos sonar demasiado cursi, pero ahora más que nunca estamos juntos en esto, y permanecer conectados es la forma de superarlo. Con esto en mente... ¡Traemos una serie de shows en vivo de Metallica directamente en tu sofá!", añade la propuesta, que además acepta donaciones de los fans para la fundación All Within My Hands.

El setlist completo del concierto es el siguiente:

Motorbreath

Fuel

Wherever I May Roam

The New Song (Live Debut)

The Unforgiven

Battery

Master of Puppets

The Thing That Should Not Be

Welcome Home (Sanitarium)

Disposable Heroes

Leper Messiah

Orion

Damage, Inc.

ENCORE

Sad But True

Nothing Else Matters

One

Enter Sandman

ENCORE #2

Commando (Featuring Avenged Sevenfold on Background Vocals)

Seek and Destroy