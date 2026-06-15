Melendi y Wisin se suman al Coca-Cola Music Experience 2026

MADRID, 15 Jun. (CulturaOcio) -

Melendi y Wisin encabezan la nueva batería de confirmaciones del Coca-Cola Music Experience 2026. Junto a ellos, otros nombres como los de Sy A, Violeta, Ruslana, Hey Kid, Tami Tamako, Dib y Pikeras se incorporan al cartel de la 16.ª edición CCME, que se celebrará el 4 y 5 de septiembre en el recinto Iberdrola Music de Madrid. Estos artistas se unen a los ya confirmados Omar Montes, Dellafuente, Mijo J, Dei V o Dimitri Vegas, entre otros.

Coca-Cola Music Experience (CCME) continúa configurando el cartel de su 16.ª edición con el anuncio de nueve nuevos nombres que se incorporan a la gran cita musical de septiembre. Encabezando este nuevo avance de cartel, CCME confirma a Melendi, uno de los cantautores y artistas más icónicos del panorama nacional. Con 9,4 millones de oyentes mensuales acumulados en Spotify y un repertorio de himnos coreados por todas las generaciones, el asturiano asegura un directo de enorme conexión con el público. Esta será la única fecha en Madrid en la que se podrá disfrutar de su directo hasta sus esperados conciertos de diciembre, para los que ya ha hecho sold out.

Ya a nivel internacional el festival contará con Wisin, una leyenda indiscutible del género urbano. El puertoriqueño es considerado mundialmente como un referente de la música urbana y el reggaeton a nivel global, y ofrecerá en CCME su única actuación confirmada hasta la fecha en España.

El cartel del CCME suma también una fuerte representación de los sonidos urbanos. Desde Argentina aterriza Ysy A, uno de los máximos referentes del trap latinoamericano, conocido por la fuerza de sus directos, capaces de generar vibraciones en los sismógrafos debido a la entrega y los saltos de su público.

Junto a él, por el escenario de CCME también pasarán Violeta y Ruslana, dos de las voces más prometedoras y aclamadas del pop nacional actual tras su paso por Operación Triunfo 2023. Ruslana traerá su contundente propuesta de pop-rock, mientras que Violeta desplegará su sonido enfocado al pop íntimo. La apuesta de CCME por la diversidad musical y el talento emergente se completa con el pop de autor de Hey Kid, la frescura de la argentina Tami Tamako y la propuesta innovadora de DIB.

La nueva tanda de confirmaciones la cierra Pikeras, que ha colaborado recientemente con otro de los cantantes más esperados de esta edición, Omar Montes. Hace apenas un mes estrenaban su último lanzamiento, 'Rumba Demonía', una fusión de flamenco y ritmos urbanos.

CCME 2026 ACTIVA YA LA VENTA DE ENTRADAS POR DÍAS

Junto a estas nuevas confirmaciones, CCME ha lanzado su nueva campaña publicitaria protagonizada por los influencers Plex y Ángela Mármol. A través de ellos, el festival seguirá evolucionando su experiencia phygital con novedosos formatos sociales y un potente livestreaming pensado para que las audiencias vivan el festival desde dentro.

Con el anuncio del cartel por días, se habilitan las entradas de día a un precio de 42 euros (+GG). Asimismo, los abonos para disfrutar de ambos días de festival avanzan a su segundo tramo de precios, situándose en 75 euros (+GG). El público puede adquirir sus tickets a través de los canales oficiales, manteniéndose activa la posibilidad de compra con el Bono Cultural Joven a través de El Corte Inglés y Ticketmaster.