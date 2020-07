Meghan Trainor lanza la versión deluxe de 'Treat Myself' con material inédito

MADRID, 14 Jul. (CulturaOcio) -

Meghan Trainor presenta 'Treat Myself Deluxe', que saldrá a la venta el 17 de julio de 2020. La artista amplía así su tercer disco, 'Treat Myself', con tres nuevas canciones y grabaciones alternativas inéditas de dos favoritos de los fans, presentando la edición definitiva del disco.

Entre las nuevas canciones se encuentra el nuevo single "Make You Dance" que ya se puede escuchar en todas las plataformas. El tema comienza con una armonía escasa antes de pavonearse en una línea de bajo, funk y disco.

Mientras el bajo golpea, ella asegura, "Dejé caer esta mierda para hacerte, hacerte... bailar". Ese es el resultado inmediato también. Al final, ella sirve otro descarado, animado y divertido himno.

La edición deluxe del álbum también incluirá dos canciones originales más: "You Don't Know Me'" y "Underwater" con Dillion Francis. Así como la versión acústica de "Workin' On It" y "Ashes", tal como pidieron sus fans.

Tras su llegada en enero, 'Treat Myself' ya ha generado casi 450 millones streams en todo el mundo. Además, las reproducciones de vídeo superan los 170 millones.

TRACKLIST DE TREAT MYSELF DELUXE

Wave [feat. Mike Sabath]

Nice To Meet Ya [feat. Nicki Minaj]

Funk

Babygirl

Workin' On It [feat. Lennon Stella & Sasha Sloan]

Ashes

Lie To Me

Here To Stay

Blink

Genetics [feat. Pussycat Dolls]

Evil Twin

After You [feat. AJ Mitchell]

Another Opinion

No Excuses

Have You Now

Make You Dance

Underwater Feat. Dillon Francis

You Don't Know Me

Ashes (Acoustic)

Workin' On It (Acoustic)