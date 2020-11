Tú Me Dejaste De Querer, el tema de C.Tangana con La Húngara y El Niño de Elche... ¿y mensaje para Rosalía?

C. Tangana, de viaje con La Húngara y El Niño de Elche en 'Tú Me Dejaste de Querer'

MADRID, 6 Nov. (CulturaOcio) -

'Tú Me Dejaste de Querer' es el nuevo videoclip de'Tú Me Dejaste de Querer' el nuevo tema de C.Tangana en colaboración con los ritmos flamencos de La Húngara y El Niño de Elche. El rapero, que en ésta ocasión se presenta en un nuevo papel como 'El Madrileño', coge un avión privado para hacer bailar a todo aquel con el que se cruza mientras entona una canción de desamor... ¿dedicada a Rosalía?

"Tú me dejaste de querer cuando te necesitaba, cuando más falta hacía, tú me diste la espalda", reza el estribillo del nuevo tema de Tangana, al que se suman las voces de cante de La Húngara y los ritmos de guitarra y voces rasgadas de El Niño de Elche. Un claro mensaje a una antigua ex pareja (o varias) que en Twitter rápidamente se ha relacionado con su antigua pareja, la también cantante Rosalía.

Con frases como "de punta en blanco para tu fiesta, he pasado tres días con la misma ropa loco por ti" o "dime en qué piensas cuando te acuestas, porque yo pienso en ti", el artista de Madrid vuelve a conquistar el mundo con un canto al amor más gamberro y visceral, que ya es nº1 en tendencias en video y acumula más de 1,2 millones de reproducciones.

Tal y como expresan los tuiteros, el último tema de C. Tangana, tanto la letra como los ritmos, los planos dentro del avión, e incluso la pareja que escucha la canción en el video (la chica se parece a la cantante de Barcelona) parecen una clara alusión a Rosalía.

"Yo me creía que era el más cabrón. Pero me estoy notando el corazón. Estás apretando mucho, mami déjalo, si quieres te doy la razón. Yo lo único que quiero es largarme de aquí, me da igual dónde, puedes elegir. Algún día dentro de poco me voy a arrepentir, de haberte confesado lo que me haces sufrir", entona C. Tangana en su nuevo himno, para todo aquel que algún día le dejó de querer.