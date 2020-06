Más de 3.000 personas asisten a un festival en Tel Aviv en protesta por el confinamiento en Israel

MADRID, 22 May. (CulturaOcio) -

Más de 3.000 personas asistieron a un festival en la noche de este jueves en un parque de Tel Aviv en protesta por el confinamiento en Israel (se espera que las restricciones se eliminen en junio en el país).

Con el nombre de 'Behind the Scenes: an Assembly of Solidarity', el evento fue técnicamente convocado como una protesta, no como un concierto, pero en él actuaron una docena de artistas locales en un gran escenario.

Como tantos otros países de todo el planeta, Israel lleva en confinamiento desde mediados de marzo, lo cual ha afectado profundamente, también como otros muchos países, a su industria musical.

Así las cosas, este festival sirvió como una protesta para reclamar también al gobierno israelí la vuelta de los conciertos en vivo, según informa Billboard.

Para convocar una reunión masiva a gran escala, los organizadores del evento explotaron un vacío en las regulaciones de salud de Israel que sí mantiene el derecho a manifestarse.

Para entrar al recinto, los asistentes tenían que llevar una mascarilla y, una vez dentro, mantener la distancia de seguridad. Sin embargo, fotos y vídeos del evento muestran a la gente sin mascarilla y apelotonada delante del escenario.