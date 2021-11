Mariah Carey ya canta la Navidad con el tráiler de La Magia Continúa, que llega a Apple TV+ el 3 de diciembre

MADRID, 19 Nov. (CulturaOcio) -

Apple TV+ ha lanzado el avance de La Magia Continúa con Mariah Carey, tráiler que ofrece a los fans un primer vistazo al espectacular especial navideño que se lanzará a nivel mundial el viernes 3 de diciembre.

El esperado especial revelará la primera y única interpretación del nuevo single de Carey, titulado Fall in Love at Christmas, en Apple TV+. A la cantante se le unen Khalid y Kirk Franklin, y juntos llevarán el espíritu navideño a los fans de todo el mundo. La intérprete también celebrará las fiestas con una nueva y deslumbrante interpretación del clásico popular Christmas (Baby Please Come Home).

"Esta Navidad Mariah está de vuelta con un nuevo especial junto a Khalid y Kirk Franklin", se escucha en el clip. "No puedo dejar de celebrar la Navidad con el mundo", confiesa Carey.

Warming up the sleigh and prepping the reindeer for our holiday extravaganza together! Arriving to your screens December 3rd on @AppleTV! 🎄✨☃️ #TheMagicContinues pic.twitter.com/Niu6g41XJR — Mariah Carey (@MariahCarey) November 18, 2021

La Magia Continúa con Mariah Carey contará también con una entrevista exclusiva realizada por el presentador de Apple Music Zane Lowe a Carey junto a sus gemelos de 10 años, Moroccan y Monroe, en la que compartirán sus momentos festivos favoritos, y Carey celebrará su tan querido clásico navideño All I Want For Christmas Is You y su exitoso especial de Apple TV+ Una Navidad Mágica con Mariah Carey.

Este especial navideño está producido por Carey junto con Tim Case, Charleen Manca y Matthew Turke de Supply & Demand, y dirigido por Joseph Kahn, el renombrado director de vídeos musicales y películas, quien también actúa como productor ejecutivo del especial.