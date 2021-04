Mamamoo presentan su show en streaming: "Actuaremos como si nuestros fans estuvieran allí con nosotras"

MADRID, 27 Abr. (CulturaOcio) -

Los días 1 y 2 de mayo el cuarteto de K-Pop Mamamoo ofrecerá un show virtual para celebrar sus siete años de carrera que podrá seguirse en streaming. Hwasa, Moonbyul, Solar y Wheein prometen que el espectáculo, que estará disponible en la plataforma LIVENow, será "una experiencia increíble" para todos sus fans en la que repasarán todos sus grandes hits, sin olvidar sus complejas y llamativas coreografías.

Un show que, según asegura Solar será "como un paquete de regalos con todos los hits de nuestros siete años como Mamamoo". "Vamos a interpretar algunas canciones que no hemos interpretado en mucho tiempo y ha sido muy emocionante prepararlas", apostilla Hwa Sa en una entrevista en la que adelanta que será un "espectáculo lleno de alegría". Las entradas están ya a la venta en la página web de LIVENow (https://bit.ly/3dTC2U8).

En cuanto al repertorio, Whee In, asegura que no faltará el tema 'Um Oh Ah Yeh', "una canción en la que intercambiamos miradas entre nosotras y nos lo pasamos muy bien". "También hemos preparado una versión rock de la canción 'GogoBebe', que va a ser impresionante", avanzan.

Estos dos serán algunos de los temas que incluirán en un evento virtual que fue concebido pensando siempre en sus seguidores ya que, asegura Moon Byul, "el entusiasmo de nuestros fans es lo que más ilusión nos hace". "Cuando nos preparamos para un espectáculo siempre tenemos una cosa en mente: '¿Cuánto le va a gustar a nuestros 'Moomoos'?'", se pregunta. En este caso, el show de Mamamoo está inspirado en Nueva York, una ciudad que "siempre nos transmite su energía" con sus "luces tan espectaculares y las personas tan ajetreadas".

"Pensamos que se parecía mucho a cómo disfrutamos nosotras del escenario cuando actuamos", dice Hwa Sa. Además, recuerda, Moon Byul, el grupo cuenta con una canción titulada 'New York', un tema que "captura la pasión de Broadway y nuestro escenario también transmitirá esa misma energía". Lo hará en una actuación de alrededor de una hora de duración para la que, adelanta la artista, han preparado "un maravilloso escenario inspirado en Nueva York sólo para nosotras". "Aunque es un evento virtual, actuaremos como si nuestros 'Moomoos' estuvieran allí con nosotras. Así que lo que se puede esperar es una experiencia increíble", sentencia.

"ECHAMOS DE MENOS A NUESTROS 'MOOMOOS'

Y es que, reconocen las integrantes de Mamamoo, una de las cosas más duras de estos meses de pandemia y aislamiento ha sido no poder actuar en director para su público. "Es difícil expresar con palabras lo que sentimos cuando no podemos estar delante de nuestros 'Moomoos'", dice Moon Byul.

"La pandemia ha traído muchas situaciones difíciles. Sobre todo me apena y me decepciona haber perdido la oportunidad de encontrarnos con los fans", insiste Solar que reconoce que, ante el evento que se avecina, se mezcla una sensación "ansiedad que se convierte en ilusión en cuanto nos subimos al escenario".

"Los echamos muchísimo de menos. Espero que llegue pronto el día en el que podamos verlos de nuevo", dice con esperanza Whee In que confiesa que durante estos meses tan atípicos tuvo un periodo de introspección que le ayudó a crecer como artista "Soy muy casera, así que me quedé en casa y aproveché para estar sola y apartarme de una vida diaria muy ajetreada. Es lo que inspiró mi disco en solitario", revela.

En esta misma línea, Moon Byul asegura que cuando estalló la pandemia se conjuró para "no venirme abajo" y así encontró la fuerza para "valorar mi vida diaria y descansar". "También he dedicado tiempo a crecer como persona, como artista", coincide.

"¿Que qué es lo que más os apetece hacer cuando las cosas vuelvan a algún tipo de normalidad? Volver al escenario para encontrarnos con nuestros 'Moomoos'", responden sin dudarlo las artistas antes recordar a sus seguidores la cita imprescindible para el show exclusivo que tendrá lugar los días 1 y 2 de mayo: "Queremos ofrecer a nuestros fans algo inolvidable. ¡No os lo vais a querer perder!".

El show de Mamamoo en directo estará disponible en LIVENow los días 1 y el 2 de mayo en tres franjas horarias: Para los países de Asia/Pacífico la actuación tendrá lugar el sábado 1 de mayo (Seúl 18:00 horas, Sídney 20:00 horas y Manila 17:00 horas), para Reino Unido y Europa también el día 1 de mayo (Londres 20:00 horas, Madrid 21:00 horas y Moscú 22:00 horas) y para el público de América la actuación tendrá lugar el domingo 2 de mayo (Los Ángeles 18:00 horas, Nueva York 21:00 horas y Lima 21:00 horas).

Los precios locales de las entradas y demás información están disponibles en la web de LIVENow (https://bit.ly/3dTC2U8).