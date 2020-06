Luz Casal, tras hablar con 2.000 fans: "Me habéis enriquecido como persona y dado grandes lecciones de vida"

MADRID, 26 May. (CulturaOcio) -

Tras sesenta días y más de 2.000 llamadas telefónicas, Luz Casal ha terminado definitivamente la acción durante la cual ha estado llamando a sus fans con la intención de animarles el confinamiento.

La respuesta por parte de sus seguidores ha sido abrumadora, con miles de solicitudes de multitud de países. Así, Luz ha hablado con gente de España, Francia, Bélgica, Alemania, Chipre, Grecia, Canadá, Usa, Méjico, Colombia, Uruguay, Argentina, Ecuador, Brasil, Chile, Turquía, Inglaterra o Irlanda.

"Acabo de finalizar mi última llamada después de 60 días y más de 2.000 llamadas. Me quedo con una mezcla de sensaciones, todas buenísimas. Ha sido una enorme experiencia, he conocido realidades que me han hecho ver las dificultades de mucha gente", plantea en un vídeo en sus redes sociales, en la que apunta que también se ha sentido "partícipe de muchas celebraciones".

Y añade la artista gallega: "Me he sentido con una fuerza que no sabía que tenía para poder darle mi fuerza y mi ánimo a aquellas personas con las que estaba hablando y que sentía que estaban débiles y frágiles".

"Todas las personas me han dado las gracias, pero ahora que he acabado quiero daros las gracias a cada una de las personas con las que he hablado, porque me habéis enriquecido como persona, me habéis dado grandes lecciones de vida y me habéis convertido en una mujer creo que mejor. Así que por todo ello muchísimas gracias", remata.