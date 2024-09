Luis Fonsi: "La música es la razón por la que estoy aquí"

LOS ÁNGELES, 27 Sep. (CulturaOcio - Raquel Laguna)

El artista puertorriqueño Luis Fonsi celebra 25 años de una existosa carrera que le ha llevado a conquistar corazones en todo el mundo. El cantautor está inmerso en una extensa gira mundial y, tras el éxito arrollador de sus conciertos en España, ha comenzado la segunda fase de su gira '25 Años Tour' por Estados Unidos.

A pesar de su extensa carrera artística y los éxitos cosechados, el cantante de Despacito asegura que todavía le queda mucho por hacer y aprender. "Yo siento que falta muchísimo por hacer... todavía me siento joven, musicalmente hablando. Siento que todavía falta mucho por evolucionar. Cada vez que empiezo un nuevo proyecto, sea un disco, sea una canción, tengo mucha hambre de probar cosas nuevas, muchas ganas de aprender de nuevas generaciones", afirma Luis Fonsi en una entrevista concedida a CulturaOcio.

El artista reflexiona sobre sus 25 años de trayectoria, recordando las alegrías y los logros que han marcado su carrera, pero también sus inciertos inicios en el mundo de la música. "Todavía recuerdo los comienzos, esas primeras entrevistas, esa incertidumbre, de no saber qué iba a pasar, cómo la gente iba a recibir mi música. Ahora, 25 años después, miro hacia atrás y veo todo lo que he vivido, todo lo que he aprendido, los momentos bonitos, los momentos difíciles también", señala.

"Creo que ha sido una carrera muy bonita, no cambiaría absolutamente nada. Estoy súper agradecido y honrado de que la gente haya crecido conmigo, que me han dado la oportunidad de evolucionar y de disfrutar de la música, que es la razón por la que estoy aquí", dice Fonsi, quien en mayo presentó El Viaje, undécimo álbum de estudio de su carrera.

Un año más, el cantante ha regresado a La Voz como uno de los jueces del programa, junto a Malú, Antonio Orozco y Pablo López. Gracias a La Voz, el puertorriqueño ha pasado largas temporadas en España. "Me encanta España. Estos últimos años he estado más tiempo en España que en otros países. Es un lugar magnífico para estar y ya se siente como como una segunda casa. España me ha tratado muy bien, estoy gozando muchísimo", cuenta.

Pero 2024 no solo es un año de celebraciones por sus éxitos musicales, sino que también marca su debut como productor executivo de la película City of Dreams, donde también canta el tema principal de la cinta. Dirigida por Mohit Ramchandani, la película narra la historia de Jesús, un joven mexicano con el sueño de convertirse en estrella del fútbol que se ve arrastrado a un mundo oscuro de explotación tras ser secuestrado, traficado a través de la frontera y vendido a un taller clandestino de fabricación de ropa en Los Ángeles (California).

PADRINO DEL CRUCERO NORWEGIAN VIVA

Además de sus logros en el ámbito artístico, Luis Fonsi ha asumido un nuevo papel como padrino del crucero Norwegian Viva, una colaboración que ha descrito como muy especial."Me siento muy honrado de que me hayan nombrado padrino de este barco tan bonito. Es un gran privilegio, una gran responsabilidad", señala.

El Norwegian Viva es el barco más moderno de la flota de Norwegian Cruise Line. Tras una temporada de viajes por el Caribe, en mayo de 2024, el Norwegian Viva regresó a Europa, donde sus trayectos por el Mediterráneo ofrecen una oportunidad inigualable de conocer la belleza y la cultura de Europa.

"Soy fanático del mar, soy boricua, crecí al frente del mar, me encantan los barcos y este barco en específico, Viva, su casa es San Juan, Puerto Rico. Entonces todas las estrellas se alinearon para ser parte de algo muy, muy especial", agrega el intérprete de Échame la culpa.

Asimismo, Fonsi se prepara para recibir uno de los homenajes más importantes de su carrera. El Salón de la Fama de los Compositores Latinos le otorgará el Icon Award durante la Gala de las Musas, que se celebrará el próximo mes de noviembre en Miami. Con su gira, sus nuevos proyectos y los múltiples reconocimientos que sigue acumulando, Luis Fonsi demuestra que su legado en la música latina sigue más vivo que nunca.