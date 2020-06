Lola Indigo y David Broncano hablan de música, recuerdan OT y hacen los bailes de la cuarentena en La Resistencia

MADRID, 21 May. (CulturaOcio) -

Lola Indigo pasó en la noche de este miércoles por La Resistencia de Movistar+ que, después de semanas hablando con sus invitados por videollamada, ahora ya los vuelve a recibir en el teatro... aunque con una única persona en el público.

"Pensaba que ibas a poner risas enltadas rollo sitcom", bromea Lola nada más entrar, ante lo cual Broncano responde con su habitual rapidez: "La risa de una sola persona de verdad vale más que un millón de risas enlatadas".

Durante su charla, tan distendida como siempre o quizás incluso más, hablan sobre el primer aniversario del disco 'Akelarre' de la granadina, que recuerda de pasada que su nuevo single es '4 besos'. Y poco más de promoción, porque la conversación se va por otros derroteros.

Así, Broncano se declara fan de Extremoduro, Led Zeppelin o Anthrax, a lo que Lola responde: "Yo escucho de todo, pero me gusta mucho escuchar la música de cuando era adolescente, el R&B de los 2000, Justin Timberlake, Craig David...".

Pasan entonces a recordar y cantar canciones de ese estilo como la colaboración entre Craig David y Sting ('Rise & fall) o 'Empire State of mind' de Jay-Z con Alicia Keys.

Bromean acto seguido con la ausencia de Ignatius, a quien Lola se cruza "por el barrio" pero cree que éste no la reconoce, y pasan después a hablar brevemente sobre la gira de Operación Triunfo en la que participó Lola como concursante de su correspondiente edición.

"Yo me comí una gira que iban a ver a los que importaban... a los finalistas. Nosotros teníamos la oportunidad de robar público y había que aprovecharla. No he vuelto a cantar en sitios como el Bernabéu, en el Sant Jordi, en Vistalegre...", plantea, para luego hacer reír a Broncano al no recordar si en el estadio del Real Madrid cantaron una o dos veces.

En el tramo final, Broncano le enseña unos cuantos pasos de baile con la esperanza de que ella los incluya en alguno de sus próximos videoclips o en las redes sociales. Bromean sobre si eso hay que pagarlo o no, pero se ponen a ello.

El presentador hace pasos de baile inspirados por noticias o conductas de la cuarentena, como uno del alcalde de Badalona que fue pillado conduciendo borracho y mordió a los agentes, u otro que es 'Fernando Simón diciendo pues al final eran más de tres casos".

El colofón lo pone otro paso que es "poniendo el esparadrapo a la cámara del portátil antes de masturbarte", lo cual provoca las carcajas de los pocos que están presentes en el teatro. ¿Incluirá Lola alguno de estos pasos en futuras publicaciones? De momento, ya los han ensayado.