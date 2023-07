Live the Roof y Royal Bliss ponen banda sonora acústica a las tardes de verano en las azoteas más exclusivas de España

MADRID, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Música, aire libre, ambiente, buena temperatura, la bebida perfecta y una buena compañía son, sin duda, los elementos que forman parte de una de esas tardes de verano tan necesarias para desconectar de la rutina y conectar con experiencias que nos hagan vibrar.

Es en este contexto donde Live The Roof y Royal Bliss se unen para crear un escenario idílico en las terrazas más exclusivas de España, el ambiente ideal para componer la banda sonora acústica perfecta de esas tardes de verano tan anheladas.

Live The Roof ha forjado su reputación durante años ofreciendo conciertos íntimos y cercanos, donde la magia de la música se fusiona con el ambiente exclusivo de las azoteas. Este año, el ciclo de conciertos se expande a nueve ciudades, entre ellas Alicante, Málaga, Barcelona, Santiago, Cádiz, Sevilla, Granada, Valencia y Madrid, desde el 20 de julio hasta el 21 de septiembre.

El cartel de la presente edición cuenta con una selección de artistas entre los que se encuentran Alice Wonder, Antonio Lizana, Arde Bogotá, Arizona Baby, Bely Basarte, Candela Gómez, Chipi, David Rees, Delaporte, Ede, L.A., Maui, Mr. Kilombo, Pol 3.14, Shuarma y Siloé. En total, más de 40 conciertos convertirán las azoteas de estas ciudades en escenarios vibrantes de música en vivo y buen ambiente desde donde poder disfrutar de vistas panorámicas y dejarse llevar.

ROYAL BLISS, LA GUINDA PERFECTA PARA UNA TARDE DE VERANO

Pero la experiencia no se limita solo a la música. Royal Bliss, la marca premium de mixers de Coca-Cola, se une a esta aventura, añadiendo un toque refrescante y sofisticado a cada encuentro.

Durante los conciertos, los bartenders de Royal Bliss estarán presentes para asesorar y guiar a los asistentes en la creación de sus propias mezclas personalizadas y adaptadas a sus gustos.

En esta edición, la marca de mixers trae una novedad que amplía las opciones de consumo durante las horas previas y el tardeo: los nuevos combinados de tardeo, una variante especial servida en una elegante copa. Más ligero y refrescante, ideal para los calores del verano, gracias a su menor graduación en alcohol, es ideal para disfrutar antes del atardecer, ofreciendo una bebida más suave y agradable para la ocasión.

Entre las recetas estrella para aprovechar los nuevos combinados del tardeo se encuentran opciones irresistibles como el Vermutino, una propuesta equilibrada que combina notas especiadas y herbales de la ginebra con el punto justo de dulzor del vermut y acompañado de Royal Bliss Vibrant Yuzu, o el Lemon Drop Fizz, un trago cítrico y refrescante inspirado en el clásico Tom Collins, pero con el equilibrio perfecto de alcohol y el sabor de Vibrant Yuzu.

Con la variedad Royal Bliss Bohemian Berry Sensation, se destaca el About Last Night, una alternativa fresca y afrutada al clásico Spritz italiano, así como el Pretty in Pink, una propuesta llena de matices que combina el aroma del whisky con las notas afrutadas de Royal Bliss Berry, utilizando el melocotón y el pomelo como puente de sabores.

Estas son solo algunas de las opciones de combinados que, junto con la experiencia de Live The Roof, prometen una tarde llena de descubrimientos y momentos memorables en las terrazas más exclusivas. Sumérgete en esta experiencia y deleita tus sentidos con estas exquisitas propuestas que harán de cada tarde de verano un auténtico placer.

CONCIERTOS LIVE THE ROOF 2023

Alicante, Castillo de Santa Bárbara

18 de agosto - L.A.

25 de agosto - Alice Wonder

08 de septiembre - Arizona Baby

15 de septiembre - Bely Basarte

Barcelona, Hotel Barcelona Condal Mar

06 de agosto - Ede

13 de agosto - Mr. Kilombo

20 de agosto - Arizona Baby

27 de agosto - L.A.

03 de septiembre - Siloé

Cádiz, Parador de Cádiz

20 de julio - Shuarma

04 de agosto - Mr. Kilombo

17 de agosto - Antonio Lizana

24 de agosto - Maui

07 de septiembre - Chipi

Granada, Hotel Barceló Carmen Granada

24 de agosto - Arizona Baby

31 de agosto - L.A.

07 de septiembre - Bely Basarte

14 de septiembre - Arde Bogotá (sold out)

Madrid, Hotel RIU Plaza de España

23 de julio - David Rees

30 de julio - Siloé (sold out)

10 de agosto - Mr. Kilombo

17 de agosto - Arizona Baby

07 de septiembre - Candela Gómez

Sevilla, Barceló Renacimiento Sevilla

28 de julio - Mr. Kilombo

10 de agosto - Pol 3.14

18 de agosto - Delaporte

01 de septiembre - L.A.

5 de septiembre - David Rees

08 de septiembre - Siloé

21 de septiembre - Ede

Valencia, Hotel Meliá Valencia

12 de agosto - Mr. Kilombo

19 de agosto - L.A.

02 de septiembre - Siloé

08 de septiembre - Bely Basarte

