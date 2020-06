Leticia Sabater, una Rosalía de Hacendado despechada en 'Vete pal carajo tra tra'

MADRID, 1 Jun. (CulturaOcio) -

Aunque aún faltan tres semanas para su llegada oficial, se puede decir que este 1 de junio empieza el verano gracias a Leticia Sabater, quien lanza su nuevo hit para la estación más calurosa.

'Vete pal carajo tra tra' es el título de esta canción pegajosa en la que se mezclan ritmos urbanos y conatos de flamenco al más puro estilo Rosalía... pero quedándose en una copia de marca blanca, de Hacendado por ejemplo, por mucho que se apropie de su grito de guerra: Tra tra.

Hay mucho humor, como siempre, en una letra de purito despecho en la que Leitica canta lindezas como "me has roto el corazón con cero explicación, te mereces que te llame cabrón".

"Óyeme capullo, vete pal carajo. Mi culo besarás, vete pal carajo. Me suplicarás, vete pal carajo (...) Me compararás con otra en la cama, te arrepentirás al no sentir nada (...) Me vengaré y llorarás lo que yo he llorado y no pararé hasta verte como perro arrastrao", son otros de los versos de la canción.

El resultado es de lo más pegadizo y propicio para darse unos meneítos este verano bailando cuando se pueda. Tal y como hace la propia Leticia en un videoclip en el que se contonea luciendo pequeños bikinis o aparece vestida de novia llorona. Sin desperdicio.

