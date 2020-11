Leticia Sabater retoza con Papá Noel en su esperpéntico villancico

MADRID, 30 Nov. (CulturaOcio) -

Leticia Sabater vuelve a la carga con un nuevo y esperpéntico villancico para la Navidad de 2020. Se trata de 'Papa Noel, you're the only one', su nuevo tema con el que, tras 'El Polvorrón' en 2018 y aquel 'Trinchame el pavo' de 2019, la cantante insiste en dar su particular toque picante a las fiestas.

Ahora en inglés, Sabater luce de nuevo su total desvergüenza desfilando en este videoclip, grabado y filmado en Madrid en noviembre, con un mínusculo traje navideño, un bikini rojo y demás modelos ligeros de ropa mientras bebe, canta, baila e incluso se acuesta con los tres reyes magos y retoza con el mismísimo Papá Noel.

"Os deseo una feliz Navidad en este año tan especialmente difícil y brindo con vosotros por volver a la normalidad lo antes posible. Con todo corazón, Leti", es la dedicatoria con la que termina el descabellado videoclip de Leticia Sabater.