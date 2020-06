Led Zeppelin comparte en YouTube su concierto de reunión de 2007

MADRID, 27 May. (CulturaOcio) -

Led Zeppelin compartirá gratis en YouTube 'Celebration day', la película de su concierto de reunión de diciembre de 2007 en el O2 Arena de Londres.

Originalmente publicado en DVD en 2012, el recital podrá verse en el canal oficial del grupo en YouTube desde las 8PM BST del sábado 30 de mayo (21:00 hora española). Después estará disponible durante tres días.

Se trata de una actuación de dos horas con los miembros fundadores Jimmy Page, John Paul Jones y Robert Plant junto a Jason Bonham (hijo del fallecido batería original, John Bonham).

En el repertorio, clásicos como 'Whole Lotta Love', 'Rock and Roll', 'Kashmir' y 'Stairway To Heaven'. Fue el primer concierto del grupo desde la ceremonia de su ingreso en el Rock n Roll Hall of Fame de 1995 y desde entonces no han vuelto a tocar juntos.