Lady Gaga interpretará el himno nacional en la toma de posesión de Joe Biden

MADRID, 14 Ene. (CulturaOcio) -

Lady Gaga será la encargada de interpretar 'La bandera estrellada', el himno nacional de los Estados Unidos, en la toma de posesión del presidente electo Joe Biden, que se celebrará el miércoles 20 de enero a las 11:30 horas según el horario de la Costa Este de Estados Unidos (17:30 hora española). También está confirmada otra actuación, la de Jennifer Lopez, cuyos detalles no han sido revelados aún.

Ha sido el comité inaugural el que confirmó la actuación de la artista neoyorquina. Será la segunda vez que Gaga vaya a cantar el himno nacional estadounidense en un evento público, pues anteriormente ya lo interpretó en la Super Bowl de 2017.

La cantante fue una de las firmes defensoras durante la campaña electoral del candidato demócrata, apareciendo junto con el ahora presidente electo Biden en el oeste de Pensilvania un día antes de las elecciones presidenciales celebradas el pasado 3 de noviembre.

The #InaugurationDay ceremony lineup is here! 🥳



Invocation - Fr. Leo O’Donovan

Pledge of Allegiance - Andrea Hall

National Anthem - @ladygaga

Poetry Reading - Amanda Gorman

Musical Performance - @JLo

Benediction - Rev. Dr. Silvester Beaman — Biden Inaugural Committee (@BidenInaugural) January 14, 2021

Además, Gaga ya tenía una relación profesional con Biden cuando fue vicepresidente, pues trabajaron juntos en la campaña de concientización It's on Us, en la que denunciaron las agresiones sexuales cometidas en los campus universitarios.

Beyoncé fue la que interpretó el himno estadounidense durante la toma de posesión de Obama en 2013, mientras que Jackie Evancho fue la que lo cantó en la jura de Trump en 2017, convirtiéndose en la persona más joven en cantar 'La bandera estrellada' en una toma de posesión.