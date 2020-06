Lady Gaga y Ariana Grande superan las adversidades llorando y bailando juntas en 'Rain on me'

MADRID, 22 May. (CulturaOcio) -

Lady gaga y Ariana Grande lanzan su nueva y esperada canción 'Rain On Me', la primera colaboración de las dos estrellas del pop.

'Rain On Me' es el segundo single del sexto álbum de Lady Gaga, 'Chromatica', que se lanzará finalmente el 29 de mayo vía Interscope Records tras ser retrasado por el coronavirus.

La letra del tema anima a superar las adversidades de la vida y justo sobre eso han escrito las artistas en las redes sociales en las últimas horas, intercambiándose mensajes de amor mutuo públicamente.

"Una vez conocía a una mujer que había conocido el dolor de la misma manera que yo, que lloró tanto como yo, bebió tanto vino como yo, comió tanta pasta como yo y cuyo corazón era más grande que todo su cuerpo", dice Ariana en Twitter.

Y añade: "Ella entonces me cogió de la mano y me invitó a su paravilloso mundo de 'Chromatica' y, juntas, expresamos lo precioso y sanador que resulta llorar. Espero que esto hos haga sentir tan animados como nos anima a nosotras dos".

You inspire me ???? let’s go https://t.co/8x6DQFTRSC — Lady Gaga (@ladygaga) May 22, 2020

If we’re gonna cry we’re gonna cry together, but we’re gonna dance while we do it. #RainOnMe #LittleMonsters ?@ArianaGrande? ????let it pour?? I’m crying on my porch that I use to not be able to leave, I was stuck. Now I dance on it and sing about how I got through it. pic.twitter.com/fZgrMDJYg2 — Lady Gaga (@ladygaga) May 22, 2020