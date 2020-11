Jennifer López desnuda en la portada de su nuevo single In the Morning

MADRID, 26 Nov. (CulturaOcio) -

Jennifer Lopez lanza este 27 de noviembre In the Morning, su nuevo single. La cantante ha compartido con sus seguidores la portada de la canción, para la que ha decidido posar completamente desnuda.

En la imagen se ve a la estrella de perfil sobre un fondo negro. La instantánea fue tomada por los fotógrafos Mert Alas y Marcus Piggott. Antes de lanzar la canción, el último trabajo de Lopez fue Lonely, colaboración junto a Maluma. También junto al colombiano fue su última actuación. Los artistas subieron al escenario en los American Music Awards 2020, celebrados el pasado 23 de noviembre.

Las reacciones a la portada no se han hecho esperar y son muchos los internautas que han alabado el aspecto de la estrella. "Os recuerdo que Jennifer Lopez tiene 51 años", destacó un usuario.

"Esto ha resuelto mi debate interno sobre si debería o no hacer ejercicio hoy. Esos abdominales son motivadores", dijo otro tuitero.

"Está demostrando que no importa la edad, aún puedes ser una mujer que está orgullosa de su cuerpo y del trabajo que hace. Una gran motivación para todas las mujeres", apuntó otra fan.

