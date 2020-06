Iván Ferreiro enseña a tocar sus canciones a sus seguidores en Twitter

MADRID, 26 Jun. (CulturaOcio) -

Iván Ferreiro está enseñando a tocar al piano sus canciones a sus seguidores de Twitter, en una iniciativa de lo más pintoresca y agradecida y que va progresivamente a más.

Todo comenzó cuando un fan escribió "otra noche antes de dormir buscando los acordes del @ivanferreiro para el piano".

"¿Cuáles necesitas?", respondió inesperadamente el músico gallego, dejando ojiplático al fan, quien respondió "Inerte, M y Turnedo, luego El equilibrio es imposible, Años 80... y con eso tengo tarea y mi hija también".

"¿Con cuál quieres que empecemos?", prosiguió Iván, demostrando que no estaba bromeando. De modo que el intercambio comenzó con 'Inerte'. Y desde ahí la cosa no ha parado.

"Ok. Tiene cosas difíciles. Empezamos por la estrofa: 3 Acordes. La Mayor o A. Mano izquierda da un la. Mano derecha la, do#, Mi. Re menor Dm. Mano izquierda Re. Mano derecha la, re y fa", procede a explicar Iván.

Tercia otro seguidor: "Pues si no es mucho pedir 'El equilibrio es imposible me evitaría trasnochar". A lo cual contesta Iván: "Es muuuuy fácil. La Mayor. Si menor. Do# menor. Re Mayor. Es siempre esa vuelta y a veces el Re dura mas. Te darás cuenta cantándola por encima. En los estribillos el Re mayor cambia a menor en 'vienes y me hablas...'".

El personal se viene arriba y otro fan lanza su petición: "Iván por favor, 'Cuando te duermas' es mi canción favorita, necesito esa canción y ninguna más, por favor". "Ufff!! De esa no se si me acordaré... A ver si la miro un día de estos", responde el músico.

Alguien pide entonces 'Me toca tirar' e Iván la explica ya incluso con imágenes de un teclado de piano y trastes de una guitarra, añadiendo comentarios varios como por ejemplo: "Esta es la más fácil del mundo, siempre que os sepáis la letra. Tres acordes. La maj7. Do# menor freak (no se como se llama). Fa# menor algo (tampoco se como se llama). Estos tres acordes los uso mucho".

Así las cosas, el perfil de Twitter de @ivanferreiro es en estos momentos toda una academia musical en la que los fans del gallego pueden encontrar información de lo más valiosa para aprender a tocar algunas de sus canciones. Y no parece que vaya a parar por ahora, pues incluso tercia en ocasiones su hermano Amaro Ferreiro.