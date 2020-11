Indignación en la comunidad trans con la portada de Harry Styles en Vogue: "Es culpa de la transmisoginia y el racismo"

MADRID, 17 Nov. (CulturaOcio) -

Harry Styles es el protagonista de la portada del número de diciembre de la revista Vogue, convirtiéndose en el primer hombre que logra tal hito en la historia de la publicación. Pese a las numerosas muestras de apoyo por parte de los fans, también ha habido quien ha criticado la iniciativa. La comunidad trans ha cargado contra la publicación y ha cuestionado que el cantante sea visto como símbolo de fluidez de género.

Alok Vaid-Menon, un artista de performance disconforme con el género y escritor, explicó sus sentimientos encontrados en Instagram. "¿Estoy feliz de ver a Harry ser aplaudido por desobedecer abiertamente las normas de moda de género? Sí. ¿Las mujeres trans de color reciben elogios por hacer lo mismo todos los días? No", escribió.

"¿Creo que esto es una señal de progreso en la evolución de la sociedad alejándose del género binario? Sí. ¿Creo que los hombres blancos deberían ser considerados el rostro de la moda neutral en cuanto al género? No", señaló.

"Podemos reconocer este momento sin precedentes y al mismo tiempo recordar que solo podría suceder debido a la resistencia de las mujeres trans de color", recordó, añadiendo que "las mujeres trans de color fueron pioneras y continúan enfrentándose a las reacciones negativas".

"Nuestra estética llega al mainstream, pero no a nuestros cuerpos. Todavía nos rechazan por ser 'demasiado excesivas' o 'demasiado queer' porque no somos lo suficientemente aceptables para los blancos y la heteronormatividad. ¿Es culpa de Harry? No. Es culpa de los sistemas de transmisoginia y racismo", sentenció.

Al margen de la opinión de Vaid-Menon, también fueron muchos los usuarios de Twitter que destacaron el papel de las mujeres trans.

"¿Qué tal si apoyamos a las mujeres trans y la gente no binaria de la misma manera que apoyamos a Harry Styles?", propuso un internauta.

"Es gracioso ver cómo todos se vuelven locos con Harry Styles llevando un vestido. ¿Dónde está esa energía cuando se trata de apoyar y proteger a las personas trans? Lo olvidé, hombres blancos cis, eso obviamente importa más", lamentó un tuitero.

"Sí, Harry Styles está muy mono con vestido, pero no olvidemos que las personas trans y no binarias negras han estado haciendo eso mismo durante décadas", recordó otro miembro de la red social.