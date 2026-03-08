¿A Qué Hora Se Estrena En Netflix El Concierto De Harry Styles En Manchester? - NETFLIX

MADRID, 8 Mar. (CulturaOcio) -

Tan solo dos días después del lanzamiento de su nuevo disco, Kiss All the Time. Disco, Occasionally, Harry Stiles estrena en Netflix Una noche en Mánchester, un especial del concierto. Se trata de la actuación íntegra en directo que el que fuera integrante de One Direction ofreció en la ciudad británica el pasado viernes 6 de marzo. Pero, ¿a qué hora se puede ver Harry Styles. One Night In Manchester en Netflix?

"Harry Styles vuelve a los escenarios en 2026 con su gira mundial Together, together. Y Kiss All the Time. Disco, Occasionally prueba que sigue ampliando los límites como uno de los artistas más impredecibles y ambiciosos del mundo de la música. Nadie puede predecir su próximo movimiento, y está claro que le gusta de esa forma", avanza la plataforma sobre el especial.

Los abonados de Netflix tendrán la oportunidad de ver el concierto íntegro que ofreció el viernes 6 de marzo en Mánchester a partir de las 20 horas en España, lo que supone que una hora antes, a las 19 horas de este domingo, estará disponible para los usuarios en las Islas Canarias.

En cuanto a los países de América Latina, los fans de Harry Styles en México podrán ver el concierto íntegro que el artista británico ofreció en el Co-op Live de Manchester a partir de las 13 horas del domingo 8 de marzo. Mismo horario para el público de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua o Costa Rica.

Una hora más tarde, es decir, a las 14:00 horas del 8 de marzo, se podrá ver en Netflix en territorios como Perú, Ecuador, Panamá o Colombia. A las 15:00 horas, el especial Harry Styles: Una noche en Manchester estará disponible en Venezuela, Bolivia, República Dominicana o Puerto Rico.

Será a las 16:00 horas del domingo cuando la actuación de Syles presenetando su nuevo disco esté disponible en Netflix para sus abonados de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo).