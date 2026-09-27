¿A qué hora y dónde ver los MTV Video Music Awards 2026?

¿A Qué Hora Se Estrenan Los MTV Video Music Awards 2026 En MTV? - MTV

MADRID 25, (CulturaOcio)

Los MTV Video Music Awards 2026, presentados por Snoop Dogg, se emitirán en España el lunes 28 de septiembre en MTV. La gala, que se podrá ver en versión original subtitulada, que reunirá a algunas de las figuras más destacadas de la música y la cultura pop, también se podrá ver en Comedy Central la madrugada del martes 29 al miércoles 30 de septiembre a las 00:05 horas, o a través de un canal temporal en Pluto TV del martes 29 de septiembre al lunes 5 de octubre.

Madonna lidera los MTV VMAs con 13 nominaciones y regresará al escenario tras dos décadas, compartiendo el protagonismo con Taylor Swift, quien recibirá el primer premio Artist Director Honors por su faceta cinematográfica, y, presentará el videoclip de su nuevo tema Patient Zero.

Por otro lado, la gala homenajeará a George Michael por el 40.º aniversario de Faith con un tributo de RAYE, SOMBR y Teddy Swims, y entregará el prestigioso Video Vanguard Award a Nirvana. La ceremonia contará además con un destacado elenco de presentadores que incluye a Charli XCX y Brandon Sklenar.

¿A QUÉ HORA SE EMITEN LOS VIDEO AWARDS 2026 EN MTV?

En cuanto al horario del estreno, los MTV VMAs se emitirán en MTV a las 12:00 horas del lunes 28 de septiembre en la Costa Oeste de Estados Unidos (Los Ángeles), a las 15:00 horas, según el horario de la Costa Este (Nueva York). Eso supondrá que en España la gala presentada por Snoop Dogg llegará al canal a las 21:00 horas de la tarde de ese mismo día. Una hora antes, a las 20:00 horas, los premios verán la luz para el público residente en las Islas Canarias.

https://youtu.be/G0hpTAj432g?si=D-NX2fNuKKIbho2Z

Sin embargo, en otros países de habla hispana, el lanzamiento tendrá otro horario. Así, en México los Video Music Awards 2026 llegarán a MTV a la una de la tarde del lunes. Mismo horario para otros países como El Salvador, Costa Rica, Guatemala o Nicaragua.

No será hasta las 14:00 horas del lunes cuando la gala protagonizada por artistas como Madonna o Taylor Swift esté disponible en otros países como Perú, Ecuador, Panamá o Colombia. A partir de las 15:00 horas, los espectadores de Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Chile o Puerto Rico podrán disfrutar del evento televisivo.

Por su parte, aquellos que residan en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo) podrán disfrutar de los MTV Video Music Awards 2026 a partir de las 16:00 horas de este lunes.