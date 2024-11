¿A qué hora y dónde ver en directo los MTV EMAs 2024?

MADRID, 8 Nov. (CulturaOcio) -

Este domingo 10 de noviembre se se celebran en la arena Co-op Live de Manchester los MTV EMAs 2024, uno de los premios de música más importantes a nivel europeo. Para aquellos que quieran ver a sus artistas favoritos alzarse con el premio, podrán disfrutar de la gala en directo el domingo 10 de noviembre a partir de las 21:00 horas en MTV, Comedy Central, Paramount Network y Pluto TV.

Taylor Swift lidera con siete nominaciones la lista y le siguen de cerca Ariana Grande, Billie Eilish, Charli XCX y Sabrina Carpenter, que optan a cinco premios cada una. Por otra parte artistas como Kehlani, Tinashe, Disclosure, Fred Again.., Fontaines D.C., The Last Dinner Party, Jimin de BTS, Flyana Boss, Laufey, Shaboozey, The Warning, Victoria Monét, LE SSERAFIM o Teddy Swims optarán por primera vez un título.

Uno de los premios más deseados es el de "Mejor Colaboración", que se disputa entre grandes estrellas internacionales como Lady Gaga y Bruno Mars, Future, Metro Boomin y Kendrick Lamar; LISA y Rosalía; Peso Pluma y Anitta; Charli XCX y Billie Eilish. Además de Taylor Swift y Post Malone, que fue la ganadora en los premios MTV Awards celebrado el pasado 11 de septiembre.En cuanto a los artistas que se postulan para ganar en categoría del premio a mejor artista español se encuentran Ana Mena, Belén Aguilera, Dani Fernández, Lola Indigo y Mikel Izal.

Rita Ora será la encargada de presentar la gala. Una gala repleta de increibles actuaciones entre las que destaca la de los Pet Shop Boys que harán historia convirtiéndose en los primeros artistas en recibir el premio MTV EMA Pop Pioneers. Por otro lado, el legendario rapero Busta Rhymes interpretará sus mayores éxitos y también será homenajeado con el Global Icon Award. Otras actuaciones destacables son las de Peso Pluma, Tyla, LE SSERAFIM, Benson Boone y Shawn Mendes.

Como antesala a la gran noche, el sábado 9 de noviembre la icónica banda de rock británica Bush ofrecerá un exclusivo concierto en el MTV World Stage en el emblemático New Century Hall que deleitará a los fans de la música.