Una historia, una canción, el programa musical de Zahara, llega a Movistar+ el 4 de febrero

Movistar+ estrena Una historia, una canción, programa musical protagonizado por Zahara. La producción, que llegará el jueves 4 de febrero a las 22:00 horas, seguirá a la cantante en un viaje por toda la geografía española.

Zahara pasará por Nigrán (Pontevedra), Los Alcázares (Murcia), Cuevas de Cañart (Teruel) y Úbeda (Jaén). Allí, la compositora encontrará historias emocionantes, bellas y también duras que reflejan realidades que no salen en los informativos. A cambio de sus historias, Zahara les regalará canciones que hablan de esos temas. En eso consiste el trato: una historia, una canción.

La artista hablará con pescadores, maestros, pastores, bomberos, trabajadores sociales, voluntarios o agricultores, personas que han sufrido de manera directa las consecuencias más duras de los incendios forestales, las inundaciones, la contaminación marítima, la despoblación de recónditos pueblos y el abandono y menosprecio al trabajo de la tierra. Los desastres ecológicos y el cambio climático, el amor a la tierra y las raíces o la España vaciada son los temas en los que se centrarán los cuatro episodios de la serie.

En cada viaje Zahara escogerá un gran tema como punto de partida -'Smoke on the water' (Deep Purple),'Eleanor Rigby' (The Beatles), 'Mediterráneo' (Joan Manuel Serrat) y 'This land is your land' (Woody Guthrie)- y terminará con un concierto que los habitantes de esas localidades disfrutarán en exclusiva. Cada uno de los recitales contará con conocidos artistas nacidos en esas regiones: Xoel López e Iván Ferreiro (Galicia), Viva Suecia (Murcia), Guitarricadelafuente (Teruel) y la propia Zahara junto con Martí Perarnau, que tocaron por primera vez las canciones de Juno, su proyecto común, en Úbeda (Jaén).

El programa también contará con la colaboración de los periodistas musicales Virginia Díaz, Wilma Lorenzo, Fernando Neira y Fernando Navarro.