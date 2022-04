Los Grammy hacen lo que los Oscar no se atrevieron y dan voz a Zelenski:"Nuestros músicos llevan armadura y no esmoquin"

MADRID, 4 Abr. (CulturaOcio) -

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy apareció en la 64.ª edición de los premios Grammy a través de videoconferencia para ofrecer un discurso pregrabado en el que pidió el apoyo de todo el mundo ante la invasión de Rusia.

"Nuestros músicos llevan armadura y no esmoquin", afirmó Zelenski que en su intervención aseguró que "la música se abrirá paso de todos modos" y pidio al mundo y a los artistas de la ceremonia que "digan la verdad sobre la guerra en sus redes sociales, en la televisión". "Apoyadnos de cualquier manera que podáis. De la que sea. Pero no con el silencio", pidió.

"La guerra. ¿Qué es más opuesto a la música? El silencio de las ciudades en ruinas y las personas asesinadas", dijo Zelenskyy que recordó que durante esta invasión "más de 400 niños resultaron heridos y 153 niños murieron". "Nuestros padres se congratulan por despertarse cada mañana en los refugios antiaéreos, pero vivos. Nuestros seres queridos no saben si volveremos a estar juntos. La guerra no nos deja elegir quién sobrevive y quién se queda en el silencio eterno", apuntó.

"Chernigov, Járkov, Volnovaja, Mariúpol y otras. Ya son leyendas. Pero yo sueño con que vivan. Y libres. Libres como ustedes en el escenario de los Grammy", sentenció Zelenski cuya intervención dio paso a la actuación de John Legend. El artista estadounidense interpretó al piano el tema 'Free' en una versión en directo al que se sumaron los artistas ucranianos Mika Newton, Siuzanna Igidan y Lyuba Yakimchuk.

It was an honor to perform FREE tonight along with Lyuba Yakimchuk, Siuzanna Iglidan, Mika Newton, and our incredible choir. pic.twitter.com/7zYHep1mJG