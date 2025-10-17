Gira de La Oreja de Van Gogh con Amaia Montero: Entradas, fechas, precio y ciudades

Gira de La Oreja de Van Gogh con Amaia Montero: Entradas, fechas y ciudades - LODVG

MADRID, 17 Oct. (CulturaOcio) -

Dos días después de confirmar el regreso de Amaia Montero a la formación, y la salida temporal de su guitarrista y fundador, Pablo Benegas, La Oreja de Van Gogh ha anunciado ahora su regreso a los escenarios.

Será en el tour 'Tantas cosas que contar', la gira celebración de su 30 aniversario que les llevará por 15 ciudades españolas y cuyas entradas se pondrán a la venta el lunes 20 de octubre a las 12:00h en su web oficial https://www.laorejadevangogh.com/

La gira de La Oreja de Van Gogh con su vocalista original arrancará en el mes de mayo y pasará por ciudades como Bilbao, Madrid, Albacete, Murcia, Sevilla, Fuengirola, Gijón, Donostia/San Sebastián, Santander, Valladolid, Valencia, A Coruña, Zaragoza, Barcelona y Pamplona.

Los precios de las entradas oscilarán entre los 45,00 euros y los 72,00 euros + gastos de distribución y, los paquetes vips, entre los 110,00 euros y los 290 euro + gastos de distribución, según adelanta la banda en en un comunicado en el que también subraya que en la gira interpretarán todos los grandes éxitos de LODVG: 'Cuídate', 'La Playa', 'Puedes contar conmigo', 'Rosas' o '20 de enero'.

"Muchas emociones, mucha ilusión y, ante todo, mucha música. En definitiva, hay tantas cosas que contar. Volver a estar juntos es mágico para nosotros y necesitamos compartirlo. Hoy más que nunca queremos salir al mundo con nuestras canciones bajo el brazo, ser miles durante una noche y cantar con vosotros que la vida es una vez, que es aquí y que es ahora", señala la banda.

Estas son las primeras fechas anunciadas de la gira 30 aniversario de La Oreja de Van Gogh:

9 mayo. BILBAO. Bizkaia Arena BEC!

28 y 29 mayo. MADRID. Movistar Arena

6 junio. ALBACETE. Estadio José Copete.

13 junio. MURCIA. Plaza de Toros.

26 junio. SEVILLA. Live Sur Stadium.

27 junio. FUENGIROLA. Marenostrum Fuengirola Escenario Unicaja

10 julio. GIJÓN. Gijón Life.

31 julio. DONOSTIA. Illunbe Donostia Arena

21 agosto. SANTANDER. La Virgen del Mar.

27 agosto. VALLADOLID. Pingüinos Arena

4 septiembre. VALENCIA. Roig Arena.

11 septiembre. A CORUÑA. Coliseum.

9 octubre. ZARAGOZA. Pabellón Príncipe Felipe.

6 noviembre. BARCELONA. Palau Sant Jordi.

20 noviembre. PAMPLONA. Navarra Arena