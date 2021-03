Gira de Extremoduro: "Sorpresa e incredulidad" ante el "comunicado unilateral" de Robe Iniesta

MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Después de que Robe Iniesta, vocalista y fundador de Extremoduro, anuncia en un inesperado comunicado la suspensión de la gira de despedida de la banda tras varios aplazamientos, Iñaki 'Uoho' Antón, el guitarrista del grupo, ha asegurado en otro comunicado que la declaración de suspensión ha sido emitida por Iniesta de forma totalmente "unilateral" y que su firme intención es que sí haya gira de despedida.

"Dije que tocaríamos por cojones, pero ahora ya no estoy tan seguro. De momento, lo único seguro es que este año no va a poder ser", escribió el fundador de la banda Robe Iniesta en un mensaje publicado el miércoles por la noche en la página oficial del grupo en la que no fijaba fecha definida para retomar la gira.

La gira de despedida del grupo anunciada en 2019, unas horas después de comunicar la separación de la formación, se había aplazado anteriormente en dos ocasiones, primero al otoño de 2020 y luego a la primavera de 2021.

"No tiene sentido volver a poner fechas para 2022 sin tener la más mínima seguridad de que se vaya a poder hacer. No queda otra que adaptarse y hacer otro tipo de espectáculos más acorde con la situación que estamos atravesando. Y cuando todo se arregle, reprogramaremos la gira si es que para entonces todavía sigue teniendo algún sentido", ha indicado el grupo.

Nuevo comunicado de Robe sobre la gira:https://t.co/k8JTgYqN4B — Oficina Extremoduro (@Oficina_Extremo) March 17, 2021

La banda de rock tenía previsto visitar ocho ciudades (Valencia, Murcia, Sevilla, Madrid, Santiago de Compostela, Cáceres, Barcelona y Bilbao) en la que es su gira de despedida tras 34 años andadura musical desde que Robe Iniesta fundara la banda en Plasencia en 1987.

En cuanto a las entradas, Robe apuntó que confía en que la empresa promotora, Live Nation, no ponga "ningún problema para recuperar el importe integro".

LA RESPUESTA DE 'UOHO' Y DE LIVE NATION

Tan solo horas después, de que Iniesta emitiera su comunicado, se pronunció el otro miembro de la banda, Iñaki Antón, conocido artísticamente como 'Uoho'. "Tras leer esta mañana el comunicado unilateral de Robe, del que no tenía ningún conocimiento y cuyos plurales en absoluto me conciernen, me veo en la obligación de transmitiros que mi decisión firme durante todo este tiempo ha sido realizar la gira de despedida de Extremoduro en cuanto sea posible y la covid lo permita", señala el guitarrista del grupo.

Tras leer esta mañana el comunicado unilateral de Robe, del que no tenía ningún conocimiento y cuyos plurales en... Publicada por Iñaki Antón en Jueves, 18 de marzo de 2021

Antón, en un comunicado emitido en Facebook, se muestra dispuesto a cambiar las fechas "tantas veces como sea necesario" y retrasar la gira "cuanto haga falta siempre que nos veamos obligados por la situación sanitaria". "Seguiré intentando que así sea, creo que os lo debemos", concluye.

A esta reacción se suma la de la promotora de la gira, Live Nation, que a través de un comunicado a expresado su "sorpresa e incredulidad ante el comunicado unilateral emitido por Robe frente a los compromisos firmes de Extremoduro y su representante respecto a los conciertos programados para la gira de despedida cuando en el mismo se anuncia la publicación de su disco y conciertos en solitario", señala la promotora que asegura estar "trabajando intensamente" para intentar "aclarar la situación".

DISCO DE ROBE INIESTA

Y es que, en en el mismo comunicado en el que anunciaba la suspensión 'sine die' de la gira de despedida, Robe Iniesta ha señalado que la previsión es sacar su nuevo disco en solitario de cara a la próxima primavera y empezar a hacer conciertos en otoño.

"Tengo guardado en un cajón un disco de Robe. La idea era sacarlo después de la gira de Extremoduro. O sea, que deberíamos haberlo sacado en octubre del año pasado. ¿Hasta cuándo lo vamos a dejar guardado, otro año o quién sabe si más aún? No puedo hacer eso. No puedo seguir parado indefinidamente hasta que nos dejen hacer conciertos de treinta mil personas", explicaba el artista.

En este sentido, ha defendido la necesidad de "adaptarse y hacer conciertos más pequeños que cumplan la normativa que nos impone el Covid en cada momento". "Estando así las cosas, sacaremos el disco esta primavera y empezaremos a hacer conciertos de Robe en otoño y seguiremos tocando durante el año que viene", concluyó