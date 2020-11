Tras su fracaso en las elecciones, Kanye West anuncia que volverá a presentarse en 2024

MADRID, 4 Nov. (CulturaOcio) -

Kanye West sigue decidido a convertirse, tarde o temprano, en Presidente de Estados Unidos. Tras su fracaso electoral en las elecciones de 2020, en las que sólo ha estado presente en las papeletas de 12 estados y ha conseguido menos de 60.000 votos, el rapero no pierde la esperanza, y volverá a intentarlo dentro de cuatro años.

West ha publicado un escueto mensaje en Twitter en el que aparece delante de una foto del mapa electoral de Estados Unidos, marcado con los colores de los partidos republicano y demócrata, y la ha acompañado de un mensaje corto, pero potente. "Bien", escribió el rapero. "Kanye 2024".

La candidatura independiente de West llegó tarde para las elecciones de 2020, ya que la presentó a finales de julio. Inicialmente enfocó su programa electoral en el aborto y la fe, para luego elaborar una plataforma en 10 puntos enfocada en el apoyo al medio ambiente y las artes, una política exterior anti-intervencionista y la reforma del sistema legislativo y policial.

Desde entonces, ha estado luchando para que su papeleta fuese aceptada en varios estados, con algunos negándole legalmente la participación, ha alentado a sus fans a que escribieran su nombre en el voto como forma de protesta.

En total, de 12 estados en los que se podía votar a West, ha reunido menos de 60.000 papeletas, siendo Tennessee donde ha conseguido el mejor resultado (más de 10.000 votos), un 0,3% del recuento total.

Al depositar su propio voto, West publicó un mensaje en Twitter en el que aseguraba que era la primera vez que asistía a las urnas. "Dios es bueno. Hoy voy a votar por primera vez en mi vida por el presidente de Estados Unidos, y es por alguien en quien realmente confío... en mí", escribió.

