El fotógrafo de conciertos Javier Bragado anuncia su primer libro

Pues aquí lo tenéis. Por fin puedo contaros mi nuevo proyecto!!! Desde que empecé, he coleccionado libros fotográficos de otros autores y me moría de ganar de hacer uno propio. Por unas cosas o por otras he ido dejando pasar esta idea y ahora creo que es el momento de hacerlo realidad. Live and Loud será el libro que recopile mi trabajo de estos 12 años de carrera. Un recorrido por los conciertos y las sesiones más míticas de estos últimos años. Una cruzada personal por salvaguardar mi fotografía del caos del mundo digital y de los móviles, para llevarla de nuevo a su medio original: al papel. Para llevarlo a cabo, he unido fuerzas con los amigos de Libros.com y hemos lanzado una campaña de Crowdfunding maravillosa, a la que os invito a que os suméis desde este mismo momento!! Tenéis el enlace en mi biografía!!! A por el!! Rock and Roll!!! 🤘🤘