La Fiesta de la Resurrección vuelve a Madrid con actuaciones de los Gipsy Kings, Hakuna y Boney M

Archivo - Decenas de personas durante la segunda edición de la Fiesta de la Resurrección, en la plaza de Cibeles, a 6 de abril de 2024, en Madrid (España). - Asociación Católica de Propagandistas (ACdP)/EP

MADRID, 10 Abr. (CulturaOcio) -

La IV Fiesta de la Resurrección, organizada por la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP), tomará la Plaza de Cibeles de Madrid este sábado 11 de abril con los conciertos de los Gipsy Kings, Hakuna Group Music, Boney M, Liz Mitchell y André Reyes.

El evento busca conmemorar la Resurrección de Cristo en un ambiente festivo y se desarrollará entre las 18.30 y las 21.30 horas en este enclave de la capital. La apertura de puertas está prevista a las 17 horas.

Así, los Gipsy Kings, referentes de la rumba flamenca, Boney M, iconos de la música disco de los años 80, y Hakuna Group Music, un fenómeno musical del siglo XXI formado por cantantes católicos, serán los encargados, junto al resto de artistas, de hacer vibrar al público este sábado en un festival de acceso libre, gratuito y abierto a todos los públicos.

El encuentro, que el año pasado reunió a unos 85.000 asistentes, estará conducido por el locutor de radio Javi Nieves y contará con la animación de DJ El Pulpo.

Además, durante la fiesta sonará en directo el tema 'Gólgota' del artista Ángel Catela, ganador del concurso 'Música y Fe', iniciativa impulsada por la ACdP para descubrir y apoyar a jóvenes talentos cuya música está inspirada en los valores cristianos.

Entre los artistas que han participado en ediciones pasadas, destacan Cali & el Dandee, Beret, Siempre Así, Modestia Aparte, Marilia (Ex componente de Ella Baila Sola), Carlos Baute, Andy y Lucas y Grilex, entre otros.