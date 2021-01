El Festival de Glastonbury 2021, canccelado por segundo año consecutivo

MADRID, 21 Ene. (CulturaOcio) -

El evento musical más importante del Reino Unido, el Festival de Glastonbury, ha sido cancelado debido a la pandemia del coronavirus. Se trata de la segunda vez que la organización anula el certamen, pues también tuvo que cancelarse el año pasado por la imparable expansión del COVID-19.

A pesar de que el festival se celebra en junio, ante la incertidumbre que aún provoca la pandemia en el Reino Unido, donde este pasado 20 de enero hubo 38.905 nuevos casos y fallecieron 1.820 personas; el fundador del evento, Michael Eavis, y su hija, Emily Eavis, han decidido no celebrar la 50ª edición del icónico certamen musical hasta 2022.

"Con gran pesar, debemos anunciar que el Festival de Glastonbury desde año no se celebrará y que será otro año negro para nosotros. Pese haber intentado mover cielo y la tierra para que pudiera organizarse, es evidente que tampoco podremos realizarlo este año. Lamentamos mucho decepcionaros a todos", declararon los organizadores en un comunicado.

With great regret, we must announce that this year’s Glastonbury Festival will not take place, and that this will be another enforced fallow year for us. Tickets for this year will roll over to next year. Full statement below and on our website. Michael & Emily pic.twitter.com/SlNdwA2tHd