El fenómeno K-Pop Mamamoo salta al streaming con un show en LIVENow

El cuarteto de K-Pop Mamamoo anuncia un espectáculo virtual inspirado en Nueva York. Un show exclusivo para celebrar sus siete años de carrera que tendrá lugar los días 1 y 2 de mayo y que podrá seguirse en streaming a través de la plataforma de eventos LIVENow donde las entradas ya están a la venta.

Las cuatro integrantes de Mamamoo se subirán a un imponente escenario vertical con ecos de rascacielos neoyorquino lleno de escaleras de incendios que conectarán los distintos niveles. Cada planta proporcionará a Hwasa, Moonbyul, Solar y Wheein el telón de fondo para una actuación en la que repasarán todos sus grandes hits, sin olvidar sus complejas y llamativas coreografías.

Además, durante el show las cuatro componentes de Mamamoo mostrarán a sus seguidores imágenes detrás de las cámaras y testimonios en los que revelarán el día a día de la vida en el grupo.

Desde su debut en 2014, Mamamoo se ha convertido en uno de los máximos exponentes de K-Pop y una de las 'girlband' de referencia en el panorama musical mundial. Además de su éxito como grupo, Hwasa, Moonbyul, Solar y Wheein cuentan cada una con una carrera de éxito en solitario. Su desarrollo como artistas ha dado como fruto una discografía cada vez más extensa (3 álbumes de estudio, 10 EP y 18 singles), y créditos como compositoras en himnos como 'Hip', 'Aya', 'Dingga', 'Yes I Am' o 'Um Oh Ah Yeah'.

TRES FRANJAS HORARIAS

El show de Mamamoo en directo llegará a los hogares de todo el mundo a través de LIVENow los días 1 y el 2 de mayo en tres franjas horarias: Para los países de Asia/Pacífico la actuación tendrá lugar el sábado 1 de mayo (Seúl 18:00 horas, Sídney 20:00 horas y Manila 17:00 horas), para Reino Unido y Europa también el día 1 de mayo (Londres 20:00 horas, Madrid 21:00 horas y Moscú 22:00 horas) y para el público de América la actuación tendrá lugar el domingo 2 de mayo (Los Ángeles 18:00 horas, Nueva York 21:00 horas y Lima 21:00 horas).

Los precios locales de las entradas y demás información están disponibles en la web de LIVENow.

La actuación de Mamamoo será la primera hecha por un grupo de K-Pop en LIVENow y se produce después de la serie de espectáculos internacionales en el que se han dado cita artistas como Dua Lipa, Gorillaz, Maroon 5, Ellie Goulding o Pete Tong.