Los fans de BTS recaudan en 24 horas un millón de dólares para igualar la donación del grupo a Black Lives Matter

MADRID, 8 Jun. (CulturaOcio) -

Este fin de semana, BTS donaron un millón de dólares para el movimiento Black Lives Matter. Una iniciativa que llevó a sus fans a lanzar la campaña #MatchAMillion para recaudar otro millón e igualar la aportación del grupo surcoreano de k-pop.

La respuesta a sido tal que en apenas 24 horas, la campaña ha superado ya el millón de dólares gracias a las pequeñas aportaciones individuales de los fans de la banda en todo el planeta. Y la cifra sigue subiendo una vez conseguido el objetivo inicial.

Para poder llevar la cuenta de todas las donaciones hechas como parte de esta iniciativa, One In An Army recopiló en un enlace varias organizaciones que forman parte del movimiento "Black Lives Matter", y en él se añadió un contador que permite ver la suma total recaudada.

Indudablemente, un logro enorme no sólo para fans del popular grupo musical -conocidos como BTS Army-, sino para todos los que apoyan el movimiento Black Lives Matter desde cualquier rincón del mundo. La campaña suma por ahora 38.100 aportaciones individuales y 1,2 millones de dólares.

BTS Army ya se involucra desde hace tiempo en causas benéficas y frecuentemente organiza recogidas de fondos para donar a diferentes ONGs. La mayor representación de esta solidaridad es "One In An Army" (OneInAnARMY.org), una organización sin ánimo de lucro creada y llevada por fans de BTS.

Desde hace años, "One in an Army" ha organizado numerosas campañas en las que invita a los/las ARMYs a donar a una causa benéfica diferente cada mes. La participación es abrumadora todos los meses, en parte gracias a lo grande que es el fandom de BTS.