Evan Rachel Wood acusa a Marilyn Manson "violarla ante las cámaras" en el videoclip Heart-Shaped Glasses

MADRID, 25 Ene. (CulturaOcio) -

Evan Rachel Wood afirma haber sido "violada frente a las cámaras" por su expareja Marilyn Manson cuando rodó el videoclip 'Heart-Shaped Glasses' en 2007. Ha sido en el documental de HBO 'Phoenix Rising - Parte One: Don't Fall', presentado en el Festival de Sundance, donde la actriz revela que la emborracharon con absenta en el set para que Manson, con el que comenzó una relación en 2006, pudiera tener relaciones sexuales con ella.

"No se parece en nada a lo que pensé que iba a ser", declaró la actriz en el documental. "Estábamos haciendo cosas que no eran las que me propusieron. Hablamos de una escena de sexo simulada, pero una vez que las cámaras comenzaron a grabar, él empezó a penetrarme de verdad. Nunca accedí a ello... era un completo caos. No me sentí segura. Nadie me estaba cuidando", continuó.

En el vídeo, Wood aparece utilizando unas gafas de sol en forma de corazón inspiradas en 'Lolita' de Kubrick y termina teniendo relaciones sexuales con Manson mientras sobre ellos cae sangre. La actriz, que ya ha denunciado anteriormente al cantante por abusos sexuales y violencia doméstica, tenía 19 años cuando rodó el videoclip.

"Fue una experiencia traumática rodar ese vídeo. No sabía cómo defenderme ni cómo decir que no, porque me habían condicionado y entrenado para nunca replicar, solo para seguir adelante. Me sentí repugnante, que había hecho algo vergonzoso. Me di cuenta de que el equipo estaba incómodo y nadie sabía qué hacer", prosiguió.

"FUE EL COMIENZO DEL MALTRATO"

"Me obligaron a realizar un acto sexual comercial bajo falsos pretextos", añadió Wood. "Fue entonces cuando se cometió el primer crimen contra mí. Básicamente, fui violada frente a la cámara", zanjó.

Wood ha hablado varias veces anteriormente sobre cómo Manson "abusó horriblemente" de ella entre 2006 y 2011. Con respecto a 'Heart-Shaped Glasses', en el documental, Wood declara que el cantante fue "muy claro" con ella sobre cómo debía promocionar el videoclip en las entrevistas.

"Se suponía que debía decirle a la gente que pasamos un gran momento romántico y nada de eso era verdad", dice la actriz en el filme. "Pero tenía miedo de hacer algo que le molestara de alguna forma. El vídeo fue solo el comienzo de la violencia que seguiría aumentando a lo largo de la relación", concluyó.