El especial de Navidad de Mariah Carey en Apple TV+ ya tiene fecha

Apple TV+ lanzará el 4 de diciembre Mariah Carey's Magical Christmas Special, un especial musical de Navidad que contará con la diva y otras estrellas invitadas.

El formato contará con la participación de artistas como Tiffany Haddish, Billy Eichner, Ariana Grande, Jennifer Hudson, Snoop Dogg, Jermaine Dupri, Misty Copeland y Mykal-Michelle Harris. Las gemelas de Carey, Moroccan y Monroe, también aparecerán en el programa.

"En el Polo Norte saben que solo hay una persona que puede salvar el día incluso en los momentos más difíciles: la gran amiga de Santa, Mariah Carey. Combinando actuaciones musicales, baile y animación innovadora, la indiscutible 'Reina de la Navidad' entra en acción para crear unas fiestas espectaculares que alegrarán al mundo entero", adelanta Apple TV+ sobre la producción.

El sencillo de la banda sonora y el nuevo vídeo musical de Oh Santa!, coescrito y con la participación de Ariana Grande y Jennifer Hudson, serán distribuidos por Sony Music y lanzados en Apple Music y otras plataformas el 4 de diciembre. Además, también habrá una banda sonora complementaria que incluirá a Snoop Dogg y Jermaine Dupri como invitados musicales adicionales, además de una nueva versión de Sleigh Ride.

El servicio de streaming también estrenará el 7 de diciembre una entrevista exclusiva con el presentador Zane Lowe en la que Carey hace un recorrido de su lista de reproducción de canciones favoritas para las fiestas, y habla sobre su nueva música y sus memorias recientes, The Meaning de Mariah Carey.

Ya el 25 de diciembre, la cantante aparecerá en Apple Music Hits, la nueva cadena de radio de Apple Music, para un especial de hits navideños de seis horas con las canciones festivas más importantes, presentando el clásico All I Want For Christmas Is You.