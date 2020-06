Escucha el potente nuevo single de Within Temptation: 'Entertain you'

Within Temptation

Within Temptation - FOTO PROMOCIONAL

MADRID, 11 May. (CulturaOcio) -

Within Tempttion están de vuelta con 'Entertain You, un nuevo sencillo ya disponible en platafromas y que gira en torno a la necesidad de autosatisfacción a expensas de los demás.

"A menudo no podemos ni queremos ver las consecuencias de nuestro impulso de satisfacer nuestras necesidades personales. Para justificar o simplemente evitar la miseria que infligimos a los demás, simplemente miramos hacia otro lado o comenzamos a señalar con el dedo", plantea la banda.

Y añade: "Deberíamos mirarnos al espejo con más frecuencia y comenzar a cuestionar nuestras propias creencias: debemos tratar de entendernos no solo a nosotros mismos sino también, y lo más importante, a los demás y al mundo que nos rodea. No es la forma más fácil, pero sin duda es una que nos lleva más lejos en esta sociedad individualista".

Within Temptation se embarcará en una gran gira de arenas con Evanescence en septiembre de 2020: 'The Worlds Collide Tour', con el que han vendido 150.000 entradas en ocho países. En 2021, Within Temptation teloneará a Iron Maiden en algunos conciertos como el de Barcelona.