Escucha el oscuro y profundo nuevo álbum de Bunbury: 'Posible'

MADRID, 29 May. (CulturaOcio) -

- ENTREVISTA: Bunbury: "La posibilidad de perder lo poco o mucho que tuviéramos nos paraliza"

- Bunbury aplaza su gira: "Esperemos reencontrarnos en 2021 con normalidad y sin que nos fumiguen en la entrada"

Tres años después de su última entrega y algo más de un més después de lo inicialmente anunciado por culpa del coronavirus, regresa Bunbury este viernes con su décimo disco de estudio, 'Posible' (Warner Music, 2020).

Un álbum que gira en torno a las distintas versiones de uno mismo que hemos dejado pasar y las infinitas opciones y posibilidades con las que podemos moldear nuestro futuro individual.

Para transmitir esa idea, 'Posible' algo menos rockero que los anteriores, con un sonido que el español define así: "No lo veo como un disco de música electrónica y creo que cualquiera que escuche el género habitualmente, coincidirá conmigo. Yo lo veo como canción de autor. Y lo pondría junto a toda mi discografía, en el mismo lugar donde estén Dylan, Bowie, Cave...".

Concede Bunbury en declaraciones a Europa Press que en este disco "en realidad nada es lo que parece". Así, explica que "no hay prácticamente nada de programación", pues toda la base rítmica ha sido tocada por Ramón Gacías y Quino Béjar: "Hemos tocado y trabajado con sonidos que hemos modificado. Lo mismo que con las guitarras".

"Álvaro Suite en concreto ha trabajado mucho las texturas y hay elementos que no se reconocen como guitarras que sí lo son. Incluso alguno de los saxos. Esa es parte de la magia del disco. Creo que muchos van a sorprenderse cuando nos vean interpretar las canciones en vivo", explica.

Sea como fuere, cierto es que 'Posible' es un "disco oscuro" por deseo premeditado de su autor, quien confiesa tener siempre la "impresión de que el resultado es más brillante y esperanzador" de lo que inicialmente tenía en mente.

"El misterio, en tiempos de Instagram es algo que considero de valor", apostilla, para declararse después, otra vez, fan de David Bowie o Trent Reznor.

La primera cara del disco tiene a 'Cualquiera en su sano juicio (Se habría vuelto loco por ti)', 'Hombre de acción', 'Deseos de usar y tirar', 'Mis posibilidades (Interstellar)', 'Las palabras'.

Por su parte, la cara-b contiene otros cinco temas: 'Arte de vanguardia', 'Mariachi sin cabeza', 'Como un millón de dólares', 'Indeciso o no' y 'Los términos de mi rendición'.

Las fotografías del álbum son obra de Jose Girl y el diseño de Álvaro Pérez-Fajardo. 'Posible' tendrá su correspondiente gira de presentación a partir de 2021, una vez aplazadas las que Bunbury tenía para todo este 2020.

Bunbury anunció su regreso el pasado 1 de enero con otro mensaje en el que anticipaba: "Este es un disco muy importante para mí. Tremendamente personal. Creo que hay en sus surcos composiciones musicales, versos, melodías y producción que me parecen de valor. No me importa confesar abiertamente el cariño y amor que siento por esta nueva grabación, que mira al presente y a mi manera de sentir el día de hoy".

Por eso, recomendaba Bunbury escucharlo con "los odíos bien abiertos, para conocer y comprender y dejaros guiar por la emoción y la capacidad de sorpresa". "En este álbum nada es lo que parece a primera escucha y sus canciones están abiertas de par en par a lo inesperado. Deseo que los disfrutéis porque os entrego algo muy valioso para mí. Besos y abrazos para todos", terminaba.