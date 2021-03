Escucha lo nuevo de Imagine Dragons, Follow You y Cutthroat, dos canciones de su nuevo disco

MADRID, 12 Mar. (CulturaOcio) -

Después de tres años sin publicar nuevos temas, Imagine Dragons ha sorprendido a sus fans con dos canciones. La banda ha lanzado Follow You y Cutthroat, temas que formarán parte de su próximo álbum.

Tal como ha relatadado la banda en Twitter, Follow You es una canción "sobre la lealtad y el amor. Amar a alguien es un proceso increíblemente imperfecto. No siempre es romántico o bonito. A veces puede ser increíblemente doloroso". Dan Reynolds, líder de la banda, menciona a su esposa, Aja Volkman, en relación a la nueva canción.

"Aja me enseñó el amor propio y me mostró lo que significaba realmente aceptar a alguien sin ninguna expectativa. Ella fue infinitamente paciente conmigo. No me necesitaba. Incluso me enseñó que yo no la necesitaba. Pero nos queremos y al final de nuestra separación de siete meses hace un par de años, decidimos casarnos de nuevo y quedarnos juntos. Le propuse matrimonio de nuevo y ella dijo que sí, de nuevo. No todas las relaciones funcionan de esta manera, pero la nuestra sí. No todos necesitan una relación. No es el final feliz, es una elección que funciona para algunos. Y Aja y yo la volvimos a elegir después de experimentar la vida sin el otro", relató el artista. "Escribí Follow You cuando volvimos a estar juntos. Quería que representara un amor realista. Uno en el que el amor no es perfecto, pero perdura", concluyó.

De Cutthroat dijo que es "la antítesis del disco, tanto desde el punto de vista del sonido como de la temática. Es un exorcismo de la autocompasión. Un examen de mi vida, descubrir que tengo una gran suerte y tratar de deshacerme de las dudas y el odio hacia mí mismo. Estar agradecido por todo lo que tengo. Librarme de todas las cosas sin sentido que me han agobiado. Matar la parte de mí que pasa sus días lamentándose por cosas que no tienen un significado o valor real. Descubrir que al final del día solo un Dan prevalecerá, y es el que se ama a mí mismo. Ama su pasado. su presente. Ama sus errores y problemas. Sus debilidades. Su enfermedad. Que se despierte cada día agradecido por la vida. Que vive en plenitud y esté presente para los que ama".

Aunque Reynolds no reveló la fecha de lanzamiento, agregó que las dos canciones aparecerán en su próximo álbum, en el que el grupo ha estado trabajando durante los últimos tres años. Su último disco es Origins, publicado en 2018.