Escucha el nuevo álbum de Norah Jones: 'Pick me up off the floor'

Norah Jones no pretendía hacer un nuevo disco. Pero lo ha hecho y está ya disponible en las plataformas habituales de música en streaming con el título de 'Pick me up off the floor'.

Y es que después de terminar su gira 'Day Breaks' en 2016 -su inestimable vuelta al jazz basado en el piano- se alejó del rutinario círculo de editar álbumes y se adentró en un territorio sin fronteras.

Así fue como desarrolló una serie de sesiones en un despliegue variado de colaboraciones (con Mavis Staples, Rodrigo Amarante, Thomas Bartlett, Tariona Tank Ball y más) que resultaron en diversos singles.

Pero entonces algo inesperado pasó. De manera lenta pero segura, las canciones de esas sesiones que Jones no editó, tomaron la forma de lo que ella había estado evitando: un álbum.

Pero 'Pick me up off the floor' no es un collage desarticulado. Contiene de la manera más bella, y conectado por sus trios de piano con Groove, letras que confrontan perdida y potente esperanza, y un "mood" que se inclina hacia la oscuridad para finalmente encontrar la luz.