Escucha el nuevo álbum de Carlos Vives con Alejandro Sanz, Rubén Blades y Ziggy Marley

Carlos Vives estrena este viernes su decimocuarto álbum de estudio, 'Cumbiana', toda una amplia exploración sonora de los orígenes de la cumbia.

Las diez canciones son la colección de música más diversa de Vives hasta la fecha. Y es que al álbum contiene desde fusiones de salsa y reggaetón hasta el icónico acordeón del vallenato que se ha convertido en parte integral de su sonido.

El álbum fue grabado en varios estudios en los Estados Unidos, el Reino Unido y España, así como en la Colombia natal de Vives. El resultado es una obra que lleva la historia de la cumbia a la era moderna.

El registro mantiene la sensibilidad del norte de la costa colombiana, donde el género encuentra sus raíces, mientras fusiona su sonido y espíritu indígena tradicional con los sonidos latinos modernos.

Vives se une al pasado y al presente del género, junto a pilares de la música como Rubén Blades (Canción Para Rubén) hasta voces más nuevas como Jessie Reyez (Hechicera) y artistas fuera de la esfera latina como Ziggy Marley (El Hilo).

Además, esta semana Carlos Vives lanzó su segundo sencillo "For Sale" junto a Alejandro Sanz. En esta canción romántica y a la vez deprimente, el dúo intercambia versos entre una vorágine de reggaetón-cumbia con un ritmo delirante.

CUMBIANA

1. Hechicera with Jessie Reyez

2. No te vayas

3. For Sale with Alejandro Sanz

4. El hilo with Ziggy Marley & Elkin Robinson

5. Canción para Rubén with Rubén Blades

6. Vitamina en rama

7. Los consejos del difunto

8. Cumbiana

9. Rapsodia en La mayor (Para Elena)

10. Zhigonezhi