Escucha el nuevo álbum de Anuel AA con Bad Bunny, Enrique Iglesias, J Balvin, Travis Barker, Lil Wayne y Ozuna

MADRID, 29 May. (CulturaOcio) -

El galardonado cantante y rapero boricua Anuel publica este viernes su nuevo álbum, 'Emmanuel', a través de Sony Music Latin.

Su segunda producción discográfica incluye colaboraciones con artistas de la talla de Bad Bunny, Enrique Iglesias, J. Balvin, Karol G, Lil Wayne, Ozuna, Tego Calderón o Travis Barker, entre otros.

CANCIONES

1. No llores mujer ft. Travis Barker (versión de Bob Marley)

2. Somos o no somos

3. Reggaetonera

4. Jangueo Ft. Tego Calderón

5. Hasta que Dios diga Ft. Bad Bunny

6. Narcos

7. Futbol y Rumba Ft. Enrique Iglesias

8. Que se Joda Ft. Farruko & Zion

9. Ferrari Ft. Lil Wayne

10. El manual

11. Estrés Postraumático

12. Los hombres no lloran?

13. Así soy yo Ft. Bad Bunny

14. El problema

15. Bandido Ft. Mariah

16. Rifles rusos Ft. Tego Calderon

17. Mi Vieja

18. Nubes negras

19. Tocándote

20. Antes y después Ft kendo Kaponi, Yandel & Ñengo flow

21. Secreto ft. Karol G

22. China Ft. Daddy Yankee, Karol G, Ozuna & J. Balvin

Anuel aa ha estado imparable desde el lanzamiento de su gran éxito "KEII", que llegó a la cima de las listas Latin Airplay y Latin Rhythm de Billboard.

Su videoclip oficial retrata a Anuel como nunca antes se ha visto y ha acumulado más de 147 millones de visualizaciones además de ser multiplatino en más de 15 mercados incluyendo España.

Este lanzamiento sigue los pasos de éxitos recientes como 'Me gusta', o '3 de abril', un tema profundo que habla sobre el día hace cuatro años cuando fue tomado preso.

En febrero, Anuel obtuvo 11 menciones como finalista a los Premios Billboard 2020 incluyendo Artista Social del Año; Hot Latin Songs Canción del Año "Otro Trago"; Hot Latin Songs Evento Vocal "Otro Trago"; Hot Latin Songs Artista del Año, Masculino; Canción Airplay del Año "Baila Baila Baila"; Canción Airplay del Año "China"; Canción Digital del Año "Baila Baila Baila"; Canción Streaming del Año "Otro Trago"; Canción Streaming del Año "Ella Quiere Beber"; Canción del Año, Latin Rhythm "Otro Trago"; y Canción del Año, Latin Rhythm "Baila Baila Baila".

Anuel se ha elevado como uno de los más grandes artistas en el mundo desde que se dio a conocer en 2011. En el camino, ha generado billones de visualizaciones y descargas, roto récords en YouTube, y logrado múltiples certificaciones platino.