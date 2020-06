Escucha el muy bailable nuevo álbum de Lady Gaga: 'Chromatica'

MADRID, 29 May. (CulturaOcio) -

Tras aplazarlo por culpa del coronavirus, Lady Gaga lanza este viernes su muy esperado sexto álbum de estudio, 'Chromatica', a través de Interscope Records. Y ya está en el #1 en las listas de iTunes en 58 países, incluido España.

El álbum presenta colaboraciones con Ariana Grande, Elton John y Blackpink. 'Chromatica' supone el retorno de Lady Gaga al pop más bailable y cuenta con la producción ejecutiva de BloodPop y Lady Gaga.

El sencillo actual del álbum, 'Rain On Me', una colaboración entre Lady Gaga y Ariana Grande, marcó el debut más grande de Spotify en 2020, alcanzando el número 1 en las listas mundiales y de Spotify de Estados Unidos del lanzamiento y alcanzando el puesto número 1 en las listas de iTunes en 29 países y #1 en la lista global de Apple.

También estableció el récord para el mayor volumen de streamings un solo día de una colaboración exclusivamente femenina en la historia de Spotify. El vídeo, que se lanzó el viernes pasado, ha superado los 57 millones de visitas.

El primer sencillo del álbum, 'Stupid Love', que debutó en el #1 en iTunes en 58 países, tiene 235 millones de streamings en todo el mundo desde su lanzamiento y marca el 16º Top 10 de Billboard de Lady Gaga. El vídeo, que fue filmado en su totalidad en un iPhone 11 Pro, se colocó en el #1 en tendencias en YouTube en todo el mundo justo después de su lanzamiento y actualmente tiene más de 85 millones de visitas.

REPERTORIO

1. "Chromatica I"

2. "Alice"

3. Stupid Love"

4. "Rain On Me" (with Ariana Grande)

5. "Free Woman"

6. "Fun Tonight"

7. "Chromatica II"

8. "911"

9. "Plastic Doll"

10. "Sour Candy" (with Blackpink)

11. "Enigma"

12. "Replay"

13. "Chromatica III"

14. "Sine From Above" (with Elton John)

15. "1000 Doves"

16. "Babylon"