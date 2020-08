Escucha Midnight Sky, el ochentero regreso de Miley Cyrus

MADRID, 14 Ago. (CulturaOcio) -

Después de varios días de expectación en redes sociales, Miley Cyrus finalmente ha lanzado un nuevo single y videoclip, titulado Midnight Sky, y que supone un adelanto de su próximo álbum, She Is Miley Cyrus.

Tal como reveló la artista, ella misma ha sido la encargada de dirigir el clip. Según informa Rolling Stone, el tema y la estética del vídeo están inspirados en "iconos femeninos de la música como Stevie Nicks, Joan Jett y Debbie Harry". En apenas tres horas en YouTube la producción ya ha superado las 460.000 reproducciones.

La estrella dejó pistas sobre un nuevo trabajo el pasado 5 de agosto, cuando compartió un críptico tuit. "Conoce a Miley Cyrus... Otra vez", escribió. Ese mismo día compartió una foto del videoclip y el título de la canción.

Midnight Sky supone la primera canción de Cyrus desde 2019. Su último trabajo fue She Is Coming. En ese momento, la intérprete anunció que el tema sería el primero de tres EPs de seis canciones, que, en conjunto, formarían un nuevo álbum titulado She Is Miley Cyrus. Ese proyecto no pudo salir adelante ya que Cyrus fue hospitalizada por amigdalitis en octubre de 2019 y posteriormente se sometió a una cirugía vocal.

Aunque no ha publicado nuevos temas en los últimos meses, la cantante ha estado ocupada durante la cuarentena por coronavirus. Cyrus versionó una canción de Pink Floyd en un episodio virtual de Saturday Night Live, dirigió el videoclip de Captain's Dance With the Devil de Cody Simpson e interpretó Help de los Beatles para el evento benéfico en streaming Global Citizen Global Goal: Unite for Our Future.