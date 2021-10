Escucha 'Easy on Me' de Adele, su primer tema en cinco años

Adele en 'Easy on Me'

Adele en 'Easy on Me' - Columbia Records

MADRID, 15 Oct. (CulturaOcio) -

Adele ha sorprendido a sus fans con el lanzamiento de 'Easy on Me', su primer tema y videoclip en cinco años. La cantante ha regresado por todo lo alto con una emotiva balada que narra su evolución como mujer con el paso de los años.

La canción es el primer single de su próximo disco, '30', con el que continuará la tradición de denominar a sus álbumes con fechas que han sido clave a lo largo de su vida.

Este lanzamiento tiene lugar tras el divorcio de la artista de Simon Konecki, con quien comparte un hijo de nueve años llamado Angelo. A pesar de ello, Adele ha querido dejar claro que el álbum no tratará sobre su ruptura matrimonial. "Él no es uno más de mi ex, es el padre de mi hijo, así que esto ha sido más bien como separarme de mí misma, como decirme: 'Puto desastre de tía, pon en orden las cosas'", ha explicado la cantante a Vogue.