Eric Clapton Unplugged... más de 30 años después: MTV recupera el icónico concierto con momentos inéditos

MADRID, 12 Feb. (CulturaOcio) -

La sesión de MTV Unplugged de Eric Clapton en el Bray Studio de Windsor es una de las más recordadas. Coincidiendo con el treinta aniversario del recital, MTV estrena Eric Clapton Unplugged... más de 30 años después. Este miércoles 12 de febrero a las 20:00 horas, los más nostálgicos podrán disfrutar de una versión ampliada del concierto con 30 minutos extra de música.

En 1992, Eric Clapton protagonizó una de las sesiones más memorables de MTV Unplugged, tanto, que ese fue el origen del legendario álbum Unplugged que consiguió vender 26 millones de copias.

Esta reedición especial cuenta con 30 minutos inéditos e la que podremos apreciar un lado más intimo del guitarrista. En esta sesión, la leyenda del rock reinventa su repertorio con versiones acústicas de clásicos como Layla o Tears in Heaven, canción que compuso tras la muerte accidental de su hijo. Además, Clapton también rinde tributo a sus raíces en el blues con interpretaciones de Before You Accuse Me (Bo Diddley) y Nobody Knows You When You're Down and Out (Bessie Smith), entre otras.

Eric Clapton es considerado por muchos uno de los mejores guitarristas de la historia. Nacido en Inglaterra, ha formado parte de hasta nueve grupos diferentes, entre los que se encuentran The Yardbirds y Cream. Paralelamente también ha desarrollado su carrera en solitario. A lo largo de su carrera ha recibido 37 nominaciones a los premios Grammy, de lo cuales ha ganado 18.

Las sesiones de MTV Unplugged fueron un formato muy popular de los años 90. Consistían en una serie de pequeños conciertos organizados por el canal estadounidense en el que los artistas tocaban en acústico versiones de temas muy conocidos. Además de Clapton, también participaron otros grandes artistas como Paul McCartney, Alicia Keys o Nirvana.