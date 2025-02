La épica odisea de Avatar: The Last Airbender In Concert llega a Madrid y Barcelona

Avatar: The Last Airbender In Concert llega a Madrid y Barcelona - ZDENKO HANOUT

MADRID, 12 Feb. (CulturaOcio) -

El próximo sábado 22 de febrero el Palacio Vistalegre de Madrid y un día después, el domingo 23 de febrero, el Auditorum Fòrum CCIB de Barcelona acogerán Avatar: The Last Airbender In Concert. Un evento en el que, interpretada por una orquesta en directo, la banda sonora de la legendaria serie de animación japonesa cobra vida mientras el épico viaje de Aang se recrea en una pantalla de cine, zambullendo al público en el fantástico mundo poblado por la Tribu del Agua, el Reino de la Tierra, la Nación del Fuego y los Nómadas del Aire.

Jeremy Zuckerman, compositor ganador de un premio Emmy y autor de la música original de la serie de animación Avatar: The Last Airbender, se ha unido a los cocreadores de la serie Michael Dante DiMartino y Bryan Konietzko, así como a Jeff Adams, montador de la ficción original, para ampliar las paratituras originales de la serie para la gira de conciertos.

"Ha sido increíblemente satisfactorio y conmovedor la respuesta emocional del público a estos conciertos y formar parte de esa atmósfera es una experiencia de una belleza única", afirma Zuckerman que asegura estar "encantado de que mucha más gente", tanto los fans de la legendaria serie Avatar, como sus nuevos seguidores, "puedan experimentar el espectáculo durante esta gira más amplia".

La gira Avatar: The Last Airbender In Concert comenzó en Estados Unidos en septiembre de 2024. En menos de un mes, la gira mundial pisará Europa y llegará a Madrid el 22 de febrero y a Barcelona el 23 de febrero de 2025. Hazte con las entradas en www.avatarinconcert.com, www.mitaquilla.com y puntos de venta habituales.

Una gran odisea musical de más de dos horas en la que sonidos del taiko y el erhu se entremezclarán con violines con violines y clarinetes, mientras las escenas más icónicas de las tres temporadas del venerado anime se reproducen en una pantalla gitante, trasladando a los espectadores al fantástico y legendario mundo de Avatar y así vivir los momentos más memorables de la serie con Aang, Katara, Toph, Sokka, Zuko y el resto de personajes.

UNA SAGA LEGENDARIA

Avatar: The Last Airbender ha sido galardonada con un Peabody Award y un Primetime Emmy, además de varios Annie Awards y Genesis Awards, y se convirtió en una de las series de animación más queridas de la historia tras su tercera temporada (61 episodios), de febrero de 2005 a julio de 2008. En 2021 Nickelodeon anunció el lanzamiento de Avatar Studios, una nueva división diseñada para crear contenidos originales que abarcan series de animación y películas basadas en el mundo de Avatar: El último maestro del aire y La leyenda de Korra.

El éxito de la serie de animación también ha dado lugar al podcast Avatar: Braving the Elements, actualmente en su tercera temporada, y a una banda sonora remasterizada del compositor de la serie (y de la gira), Jeremy Zuckerman, que ya está disponible en formato digital y vinilo. La propiedad también se ha traducido en varias series de libros superventas, que siguen lanzando nuevas historias originales.

La saga de novelas gráficas de Avatar ha vendido más de tres millones de ejemplares, y las novelas para jóvenes adultos han pasado 25 semanas en total en la lista de libros más vendidos del New York Times y tienen más de 700.000 ejemplares impresos.

Todos los detalles de Avatar: The Last Airbender In Concert están disponbiles en www.avatarinconcert.com y siga #avatarinconcert, @avatarthelastairbender en Facebook e Instagram; y, @teamavatar en YouTube.