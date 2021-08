Emocionante homenaje de Taylor Swift a Simone Biles

MADRID, 4 Ago. (CulturaOcio) -

La atleta Simone Biles ha copado los titulares debido a su decisión en los Juegos Olímpicos de Tokio. La deportista abandonó la competición final de gimnasia rítmica por equipos para centrarse en su salud mental, una decisión que ha sido muy aplaudida. Taylor Swift ha mostrado su apoyo a la gimnasta narrando un emotivo vídeo para la cadena NBC en el que elogia a la estadounidense.

"¿Qué queremos de nuestros héroes? ¿Qué esperamos de ellos? ¿Qué necesitamos de ellos? ¿Qué pasa cuando nos sorprenden? Cuando tienes la atención del mundo, todo lo que haces adquiere un significado mayor. Puede ser una carga pesada. Puede ser una oportunidad para cambiarlo todo. A lo largo de la última semana, su voz ha sido tan significativa como su talento, su honestidad tan bella como la perfección que había sido durante mucho tiempo su firma. ¿Pero no lo ves? Sigue siéndolo. Ella es perfectamente humana, y eso es lo que hace que sea tan fácil llamarla heroína. Simone Biles, de vuelta en el foco en Tokio", dice la cantante en el clip.

📺 | .@taylorswift13 narrates on another national advert promoting the #Tokyo2020 Olympics Gymnastics Balance Beam Final featuring 7x Olympic Medalist Simone Biles to be broadcast tonight at 8PM ET on NBC.



pic.twitter.com/t1IacAOkIs — taylor swift data (@tswiftdata13) August 3, 2021

Tras la publicación del vídeo, Biles ha reaccionado en Twitter. "Estoy llorando. Qué especial. Te quiero, Taylor Swift", escribió. "Yo lloré mirándote a ti. Me siento muy afortunada de haber podido verte todos estos años, pero esta semana fue una lección de inteligencia emocional y resiliencia. Todos aprendimos de ti. Gracias", respondió la cantante.

I cried watching YOU. I feel so lucky to have gotten to watch you all these years, but this week was a lesson in emotional intelligence and resilience. We all learned from you. Thank you. https://t.co/VQxyeEf0mJ — Taylor Swift (@taylorswift13) August 3, 2021

La promo narrada por Swift emocionó a los usuarios de Twitter, que aplaudieron la iniciativa. "Muy agradecida de que haya mujeres como Simone Biles y Taylor Swift en este mundo", comentó una internauta. "Dos reinas absolutas que han tenido graves problemas de salud mental a lo largo de su carrera. Os quiero a las dos y gracias por inspirarnos siempre a todos", apuntó otro tuitero.

so thankful for women like Simone Biles and Taylor Swift in this world — Blakeleigh (@blakeleigh) August 4, 2021

two absolute queens who have both had serious mental health resets throughout the career. love you both and thank you for always inspiring us all!! 💕🥰 pic.twitter.com/40a4AEr0Oh — matt (@thinkingihadyou) August 3, 2021

Taylor Swift fangirleando por Simone Biles? ok, estoy llorando. https://t.co/mxjVwbse8y — lorenicar (Taylor’s Version) (@lorenicar) August 3, 2021